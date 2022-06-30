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2022-06-30

潘鐵珊：前瞻7月港股走勢！新股潮到　邊隻抽得過？醫療股食胡時機至？

#hot talk 1點鐘 #醫療股 #新股 #藥明生物 #02269 #京東健康 #06618 #天齊鋰業 #名創優品 #港股 #分析 #香港股票分析師協會 #潘鐵珊

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　港股牽起新股潮，7月暫時有10隻新股上市。惟回顧6月新股上市表現，多數新股上市後均跌穿招股價。展望7月，新股表現隨大市氣氛好轉而改善？新股短線部署策略係點？醫療股近日走勢反覆，升勢接近水尾？有貨者宜先食胡？

 

 

影片網址：https://youtu.be/S0AX4U3lrtw?t=35

 

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