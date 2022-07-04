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嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

港股下半年開局暫失利，日中曾跌401點，低見21489，半日仍跌129，目前仍屬健康調整？人民銀行撥3000億人民幣支持策略性銀行設立金融工具，有助基建資金更易到位，利好基建板塊？繼騰訊(00700)後，阿里巴巴(09988)及商湯(00020)亦有大戶搬倉，對散戶有何啟示？下半年部署科技股要執位嗎？傳統電企持續擴展新能源發電業務，傳統電企值得買入追落後嗎？

影片網址：https://youtu.be/JIuK5W92Xyc?t=44

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