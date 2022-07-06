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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

隔晚美股在假期後復市異常波動，事關英倫銀行、大行預期環球經濟將陷入衰退或衰退的機會增加，觸發市場動盪，惟三大指數尾市回穩，納斯達克綜合指數、標普500指數更倒升，反映市場逐漸消化經濟衰退因素？經濟衰退憂慮同樣蔓延至商品市場，隔晚紐約期油失守100美元，花旗更預計油價在今年底前跌至每桶65美元，油價前景如何判斷？

影片網址：https://youtu.be/ZzIyMgMJ61Q?t=49

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