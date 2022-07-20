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2022-07-20

【美股篇】黃偉康：環球央行議息　提防股市震盪？Netflix業績對科技股有啟示？Tesla、Apple全面睇！

#hot talk 1點鐘 #環球央行 #加息 #Netflix #科技股 #FANNG #Tesla #AAPL #美股 #分析 #安里控股 #黃偉康

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　歐洲央行明天（21日）舉行議息會議，市場預計加息0.5厘以壓抑通脹，美國聯儲局、英倫銀行亦即將議息，環球央行加息會否對股市帶黎新一輪震盪？Netflix(NFLX)上季業績勝預期，淨訂閱用戶流失97萬，遠少於早前預測，惟公司對第三季業績指引審慎，前景不容樂觀？業績對龍頭科技股有何啟示？

 

 

影片網址：https://youtu.be/cEeK1VOd-JM?t=44

 

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