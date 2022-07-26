財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-07-26

曾永堅：中概股雙重上市成趨勢？商湯增被減持疑雲　餐飲股有望估值修復？

#hot talk 1點鐘 #阿里巴巴 #09988 #中概股 #雙重上市 #商湯 #00020 #比亞迪 #01211 #餐飲股 #港股 #分析 #椽盛資本 #曾永堅

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　阿里巴巴(09988)申請將香港為主要上市地，預期年底前生效，半日股價升超過6%，成升市功臣。事實上，阿里巴巴並非首間轉為雙重上市的第二上市股份，嗶哩嗶哩(09626)早在3月已「創先河」，究竟股份轉為雙重上市的意義是甚麼？中概股雙重上市或成新常態？另外，商湯(00020)新增被軟銀減持的憂慮，惟消息難被證實，投資者應如何部署？餐飲股或成國策受惠股，估值具修復空間？

 

 

影片網址：https://youtu.be/AyONhshCBh4?t=48

 

►把時間軸拉到00:48開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #阿里巴巴 #09988 #中概股 #雙重上市 #商湯 #00020 #比亞迪 #01211 #餐飲股 #港股 #分析 #椽盛資本 #曾永堅
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
新型肺炎
高息GoGoGo
More
Share