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嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

阿里巴巴(09988)申請將香港為主要上市地，預期年底前生效，半日股價升超過6%，成升市功臣。事實上，阿里巴巴並非首間轉為雙重上市的第二上市股份，嗶哩嗶哩(09626)早在3月已「創先河」，究竟股份轉為雙重上市的意義是甚麼？中概股雙重上市或成新常態？另外，商湯(00020)新增被軟銀減持的憂慮，惟消息難被證實，投資者應如何部署？餐飲股或成國策受惠股，估值具修復空間？

影片網址：https://youtu.be/AyONhshCBh4?t=48

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