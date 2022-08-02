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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

台海局勢升溫，中港台股市全線下挫，港股半日跌545點，失守20000關，預計咩位有支持？環球經濟疲弱，隔晚油價急挫，本港上市的三桶油亦無可倖免，日中跌2-3%。不過林嘉麒認為中海油(00883)撈得過！咩價部署更上算？國常會最新提到，深入落實餐飲、零售等困難行業扶持政策，支撐消費。餐飲股掂得未？九毛九(09922)發盈警，惟半日僅跌不多於2%，股價已反映利淡消息？

影片網址：https://youtu.be/-k774gFnZJ4?t=49

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