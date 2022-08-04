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嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

阿里巴巴(09988)收市後公布業績，績前傳出最大單一股東軟銀集團，透過預付遠期合約出售阿里股權，套現220億美元，惟股價不跌反升，如何解讀？市場料阿里上季經調整純利按年大幅倒退37%，連續四季錄得按年跌幅，市場對業績沒大期望，有何亮點值得關注？據報美國擬禁止內地獲得先進芯片設計軟件，芯片股後市能否被看好？

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