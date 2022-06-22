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不時有人講香港有很多人移民離開，其實，以一個城市來計，來來去去是沒有甚麼大不了的事，例如紐約、倫敦等大城市，每一年都有不少人離開，亦有不少人到達，正是有人遲官歸故里，有人漏夜趕科場。我在紐約做工時，不時見到一些工作不如意或者年紀較大的人離開，根本不用大驚小怪。

留在香港的人最不滿離開的人就是他們一直話香港已經沒有明天，在外國接受訪問時又細訴香港不是，但又一直領取香港的福利，連抗疫消費券都想盡辦法領取，而令人最氣結的就是政府又沒有甚麼行動，彷彿是同意他們有權領取。

政府終於行出第一步，就是取消那些長期離港的人領取消費券資格，相信只是試金石，日後甚麼醫療福利，公屋綜援等資格也會被取消，就算那些人日後即使回流，再買樓的時候有機會不能享受港人優惠，在買第一個單位時只需要付4.25%印花稅。所以，移民離港的人就會多了很多考慮，並非5000元消費券那麼簡單。

(iStock)

政府打算向留在香港讀書以及工作的優才，就算未住滿七年，都可以獲發半額消費券。除非是政府或者有關人士，否則根本唔知道有幾多個住滿七年的國內學生以及優才，原來有三十多萬，一定會有人話政府無端端用咁多錢，但我認為半額消費券不是大不了的事，而是政府只是做搬運工，將永遠離港的人消費券轉發至那些未住滿七年的學生以及優才，而最關鍵就是那些人在住滿七年之後如果繼續留港，買樓是必然選擇，換句話說，那三十多萬未住滿七年的學生及優才是香港樓宇潛在購買力，我相信政府早已了解到這個情況，否則就不用搞明日大嶼及北部大都會，如果沒有咁多人來港，如此龐大供應量一定會推冧樓市。







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