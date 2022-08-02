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Mirror演唱會鋼索斷裂嚴重傷人，成為全球新聞。除因Mirror紅透半邊天外，這種斷纜，根本不能視之為意外，怎說，也是監管上一個嚴重疏忽。

這張爛電視相，永遠不會在香港人記憶中消失。

發展至今，互相胡亂謾罵意義已經不大。最重要，由專家組找出原因。若有刑事成份，交法庭判決。然後，再由政府立法跟進日後監管守則，確保同樣事情，不再發生。

道歉再道歉後，必須將發生事的原因，查個水落石出。





全世界在期待調查組的報告。

近日，有演唱會製作業老友非常擔心。擔心乜？擔心政府過猶不及，以「安全」之名，將創作空間層層卡死。講句跨張：以後只准企住唱，乜都唔准再搞！

小弟也算半個製作專業人，八九十年代監製多場在紅館、新伊館、政府大球場及沙田馬場的大騷。故此，對製作人心態，有一定掌握。

紅館演唱會從來機關重重，等於陷阱重重，危機四伏。

製作者，永遠希望有新突破，即要追求無窮無盡的新意，這種「燃燒慾念」（Burning Desire)正是推動一切創意工業前進的主因。

這方面，成龍及湯告魯斯電影，最為典型。佢哋永遠唔會停步，套套電影都要在動作及驚險難度中超越上一套。一有這種心態，很多時就將生死置於道外。不單是自己的生死，尤其成龍，與佢一同演出的龍虎舞獅，也是鋪鋪陪佢「出生入死」！呢班人，次次搵命博，你叫佢做好安全措施，又或，危險就咪搞嘞？真係睬你都傻！

從事創作的，很多時會走火入魔，將生死安全置於道外，成龍及湯告魯斯正是典型。

無他，個個有英雄心態，兼且「滿足感險中求」。你睇以前成龍片尾的NG片，就知幾多重傷，正由這種心態而起。

講返演唱會製作，香港已有幾十年歷史，真係「有乜未玩過」？好自然，製作人會次次想向更高難度及更高創意挑戰。製作者目標只得一個：令我的構思成真，其他次要。所以，一定搏得就搏。此時，就要有其他「冷靜者」喝停。例如監製甚至老闆，話唔得就唔得。

今次，也有可能在「完成夢想」過程中，又要顧及開支，所以縮得就縮，幾千磅的螢幕也只用兩條鋼索吊起玩360度轉體。而鋼索又不知是否霉霉地，咁鬼容易話斷就斷，根本唔合理。

希望，查過水落石出之後，安全歸安全，規則仍必須堅守。

至於創意，仍應受尊重及鼓勵，切勿搞到斬腳趾避沙蟲。

事實，香港的創意工業已因一切被「完善化」後，搞到瓣瓣窒住窒住，不停俾人過頭。

演唱會，不涉政治因素，必定要繼續維持一個大鳴大放格局！







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