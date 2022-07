加入最愛專欄 收藏文章

美聯儲公開市場委員會於7月27日再度加息75點。今年3月以來FOMC的加息力度,是1981年以來所未見的,美國貨幣政策仍然保持著強硬的態勢,但是美股卻應聲大漲。

市場反應如此正面,就是因為聯儲主席鮑威爾的一句話,「it likely will become appropriate to slow the pace of increases」(可能減少加息幅度的時機變得合適了)。這可能是鮑威爾職業生涯中最值錢的一句話。儘管聯儲以四十年來最激進的方式繼續加息,股市卻大悅。

美國的通貨膨脹仍在飛快地上漲,6月CPI通脹達到9.1%,實際生活中感受到的物價壓力更大,以至成為11月中期選舉的最大經濟議題。聯儲去年對形勢的誤判,使得今年不得不放棄過去二十年的加息傳統,以極其激進的方式,推進貨幣政策正常化,不惜代價遏制物價上升趨勢。

然而,最近在生產和消費領域出現了一些經濟放緩的跡象。服務業PMI和生產PMI分別跌到榮枯線之下,密歇根大學消費信心指數也出現大幅下滑,市場對經濟陷入衰退的擔憂大幅升溫。股市債市的交易主題也從通貨膨脹轉向經濟衰退。

但是美國的物價壓力依然沉重,民生訴求依然強烈,就業市場依然熾熱。如何平衡聯儲的物價政策目標和市場對經濟衰退的擔心,便成為本次FOMC會議的一大考驗。鮑威爾領導下的聯儲,罕見地運用平衡話術,既維持政策方向,又化解了市場焦慮。

鮑威爾一個月前剛剛面對國會發出,「不惜代價也要遏制」的決心,此時此刻減低加息力度,在政治上不正確,對於控制通脹也沒有益處。所以貨幣政策決策層堅持了加息75點,並重申抗擊通脹的決心。

但是另一方面,金融市場需要安撫。資產價格的暴跌,不僅是通過金融抑制來減輕經濟過熱的問題,它也可能演變成金融風險,更會影響實體經濟的信心。鮑威爾通過語言暗示,聯儲已經意識到衰退的問題,並會根據情況調整加息政策,每次加息75點的超大碼操作可能已經結束,一招紓緩了市場的焦慮。被稱為新債王的岡薩勒斯甚至提出,聯儲不再落後於形勢。

聯儲有沒有落後於形勢?落後於甚麼形勢?聯儲在面對通貨膨脹上,仍然落後於形勢,通脹逼近雙位數,低端工資仍在飆升中,油價和糧價上漲仍然失控,而且並非在貨幣政策可以控制的范圍之內。筆者認為聯儲在應對通脹上仍然不得要領。雖然隨著基數效應等因素,CPI通脹可能會回落到4-5%的水平,可是距離降到2%的政策目標區仍然遙遙無期。

聯儲對經濟下滑風險的反應較快,可以說沒有落後於形勢,但是解決方案上卻是遇到難題。聯儲需要同時兼顧物價、就業和增長三個目標,針對這些問題的政策工具不同,甚至可能是相矛盾的。

筆者預測9月和11月加息50點,12月加息25點。未來幾個月的經濟數據,可能影響聯儲的決策。明年有可能降息,不過力度和時機暫時無法評估。

