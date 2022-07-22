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因為疫情關係，有些朋友想請吃飯，卻不想外出吃飯，於是請廚師到會。

去年開始，我介紹了幾個名廚，價位由千多元一位到一萬元一位也有。有時我叨陪末座，有時我幫手搭線，總之，賓主盡歡。

請客，不就往餐廳飯館去便是，米芝連3星又得，6星級酒店又可，為甚麼請人到家中吃？若在家中，便是家常便飯，請名廚家中到會，既特別，亦顯得隆重。

中國人請人吃飯，一定盡量用最好的。既不想失禮別人，亦希望別人留下一個深刻印象。

曾在渣甸山一個名人家吃飯，共五個人。他請了當時福臨門總廚來家裏替我們弄餐，魚翅鮑魚燕窩不在話下。當然他沒有告訴我們說那一餐飯的鮑參翅肚吃了幾多少錢，不過他確實說了，那一晚私人請廚師過來幫他，給了一萬元。

那可是20多年前，一般大學畢業生入行工作的起薪點。

這叫面子。

請人吃飯，可以直接去福臨門，也有面子，但始終是正常，普通，而又頗有公事feel。

請人回家吃飯，代表關係已經不同，再請埋福臨門總廚出手，又有面子，又隆重，「火喉」剛好。

坦白說，若他請我去福臨門，即使吃都是山珍海味，或許我早已忘記了。但在他家中吃，當晚情景亦歷歷在目。

又試過在花園台作客，吃西餐。主人請了米芝連兩星名廚，法國人，配了不少法國名酒，邊吃邊談4、5小時。談了甚麼，早忘了，但那氣氛卻仍在。

（iStock）

請客，尤其是公事上認識的人，若只是在名店吃一頓，名廚煮一餐，都是過眼雲烟。但請回家吃，名廚到會，卻有多一層感受。

我去吃飯，是陪客的多，因我識講故事，不會有冷場。見得多了，才見識到經營人際關係，真是一門學問。

關係上進了一步，卻又保持距離；大家知道分寸，但又心領神會。

這種關係，不是做甚麼非法勾當，而是播種，至於何時收成，並不重要，看時機吧。或許有，或許沒有，但那一頓飯，卻極具意思。







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