陳育強個展「天雨粟」：人們窮盡一生的力氣置身於光明之中，徹底地隔絕與黑暗之間的關係

近年以繪畫作為主要創作媒介的香港藝術家陳育強,於上環畫廊「Contemporary by Angela Li」舉辦以「天雨粟」為主題的個人展覽。其中所展出的一系列結合書法、字詞及圖像的畫作,分別取材自「淮南子.本經訓」裏,所形容的中國神話故事「倉頡造字」:「昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭;」意指人類在成功造字之後,上天懼怕他們會因而荒廢勞動,所以從天降下了榖物,免於發生饑荒。陳育強探索文字與藝術之間的抽象關係,為觀賞者開闢一個以圖像方式來詮釋文字的空間。

形象與意義

畫作裏所涵蘊的文字都是以中文為主要的象徵符號,譬如展覽中的「斷續繼碎」(Connection)、「覺」(Enlightenment)及「此」(Here)等的作品。若是不諳中文的人到來觀賞,或許會錯失瞭解當中意象的機會。然而陳育強在作品中的視覺元素亦作出考量,讓本身没有中文基礎的觀賞者,也可以欣賞畫作中的線條、構圖及色彩。其中以桃紅及豆綠為主色調的作品「磨鏡」(Polishing the Mirror),出現了一個英文名字「Spinoza」。從標題的命名可以分析到,作品是以理性主義哲學家斯賓諾莎(Baruch Spinoza)作為創作主題。斯賓諾莎除了寫作以外,亦以磨鏡片為生。他因為長期吸入玻璃粉塵,最後因為罹患肺結核而逝世。

斯賓諾莎曾在「科學方法理論要錄」(Fragments of a Theory of Scientific Method)論述:「我所指的是知識上的肯定──言語的肯定在於意義上都無關重要;由於語言本質上的不足,即使對方能夠明確地理解言語上的內容,當中真正想要傳遞的意義,早已在表達的時候流失。」(I mean intellectual affirmation—it matters little whether the definition is verbally affirmative; because of the poverty of language it will sometimes, perhaps, [only] be able to be expressed negatively, although it is understood affirmatively.)即使為一個不懂中文的觀賞者解說畫作中所使用的象徵符號,亦會在翻譯途中失去了部分的意思,在語言及文化上構成了一段屬於符號形象與符號意義的距離;陳育強以圖像闢開了文字上的「意」與「形」裏所存在的隔閡。

生來憂鬱的藍色

在整個展覽中,觀賞者都以線條和色塊去揣摩畫作中所隱藏的文字。但是這一幅以「光」(Light)為題的畫作,反而予人聯想起展覽的標題「天雨粟」。美國爵士樂歌手查特.貝克(Chet Baker)曾於60年代吟唱著由梅爾.托美(Mel Tormé)及羅拔.威爾斯(Robert Wells)所撰寫的爵士名曲「生來憂鬱」(Born to Be Blue):「當有一個黃色的月亮在我的頭上/他們告訴我應該去欣賞由月亮所滲透的光線/然而月光是金色的/我從來都不配擁有/因為我生來就是憂鬱的」(When there’s a yellow moon above me / They say there’s moonbeams I should view / But moonbeams being gold / Are something I can’t behold / ‘Cause I was born to be blue)這一段歌詞裏所出現的顏色,如月亮的黃色及代表憂鬱的藍色,彷彿可以用來形容展覽的標題「天雨粟」。

光與真理

「天」會讓人聯想起湛藍的天際、「雨」象徵灰濛的下雨天,而「粟」則是交織著草綠與淡黃的粟米。這一幅以藍色、灰色及黃色為主調的作品「光」,除了以線條的分佈來表達當中所蘊藏的意思,亦同時可以透過畫作中的色彩,來理解這一次的展覽主題。胎兒隔著母親的肚皮洞悉到光源的存在,所以在那一刻就決定了在出生以後要尋找光明。人們窮盡一生的力氣置身於光明之中,徹底地隔絕了與黑暗之間的關係。我們以為自己一直都是從柏拉圖(Plato)的洞穴裏逃竄出來的囚犯,而忘卻了自己亦如那些囚犯一樣,只是透過母親肚皮內的影子,來探索我們所認為的真理。

陳育強個人展覽「天雨粟」

日期:即日至 2022 年 4 月 26 日

時間:10:00 – 19:00

地點:Contemporary by Angela Li 香港上環荷李活道248號

參考文獻

Baker, C. (1964). Born to Be Blue [Song]. On Baby Breeze. Limelight.

Spinoza, B. (1994). A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works (1st ed., p. 53) (E. Curley, Trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press.