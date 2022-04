馮孟忠與鄧廣燊聯展「不正常狀態」：這種平靜並非因社會上再沒紛爭，而是一種人們無法逃離荒謬的沉寂

剛於黃竹坑開業的「SC Gallery」舉辦畫廊的首個展覽「不正常狀態」,創辦人及資深傳媒工作者張寶華聯同兩位本地藝術家馮孟忠及鄧廣燊,探討現今社會中的一種荒謬而混沌的狀態。馮孟忠主要以木刻的形式,來反思環境對於自我的影響。鄧廣燊則以油畫的媒介,以表達人們身處在熙攘都市中對於大自然的一種渴求。兩位藝術家所繪製的風景或所雕刻出來的線條,都不只是一種形式美感的呈現。作品裏的景象是透過內心的掙扎所轉化而成,從而透露著一種對於抑鬱與哀傷的回應。

掌權者與樹幹

在視覺的表達上,馮孟忠的木刻作品呼應著人類一直所壓抑的慾望,它們顯現了一種永續的無聲吶喊。他特別為這一次的展覽,製作一系列首次以人像為創作主題的作品。在這一幅從新聞人物取材的作品「掌權者」(Ruler)中,它似是引導著觀賞者去揭露斑駁木塊背後那扭曲的模樣。每一塊被染上尼羅藍與杏黃色的木屑,無力地勾勒著人像置若罔聞的態度──作品中所蘊藏著的是一種壓抑的哀傷。

鄧廣燊所展出的油畫作品,以香港屋苑垃圾站內的一些被棄置的雜物及植物作為題材。他在一張命名為「樹幹」(Trunk)的畫作中,以散亂的筆觸及暈染的色彩,避開了對於植物和物件的直接描繪。在作品中的物件和植物所安放的位置是雜亂無章的,然而鄧廣燊在視覺表達上取用了一種井然有序的構圖。在於主體與構圖之間的視覺衝突,畫作中所衍生的是一種解脫後的抑鬱。

荒謬的沉寂

畫廊的場地設計以簡約的佈置,以營造一種肅穆的感覺。兩位藝術家的作品於這一個寂靜的空間內,分別地表達出介乎於抑鬱與哀傷之間的無力感。奥地利精神分析學家佛洛伊德(Sigmund Freud)曾在著作「哀傷與抑鬱」(Mourning and Melancholia)裏論述:「從抑鬱與哀傷的總體來看,這兩種情況的關聯性似是合理的。而且就我們所認知,因為外在環境因素而被激發的原因,在於這兩種狀態而言都是相同的。」(The correlation of melancholia and mourning seems justified by the general picture of the two conditions. Moreover, the exciting causes due to environmental influences are, so far as we can discern them at all, the same for both conditions.)

馮孟忠和鄧廣燊都是受到生活中的外在環境因素而啟發他們的創作;鄧廣燊的畫作帶有一種綿延的抑鬱感,馮孟忠的木刻作品則是一種迅疾的哀傷。畫廊位於工業大廈內,大廈外牆因為維修的原因而架起了竹棚。兩位藝術家在作品中裏所呈現的大自然,為一個本來是聒噪的空間帶來寧謐。這一種平靜並不是因為社會上再沒有紛爭而存在,而是一種人們無法逃離荒謬的沉寂。

馮孟忠與鄧廣燊聯展:「不正常狀態」

日期:即日至 2022 年 5 月 8 日

時間:11:00 – 18:00 (星期一、二休息)

地點:SC Gallery香港黃竹坑道53號英基工業中心19樓2室

查詢:https://www.instagram.com/sc_gallery_sharon/

參考文獻

Freud, S. (1975). Mourning and Melancholia (J. Strachey, Trans.). In On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works (1st ed., p. 243). London: The Hogarth Press.