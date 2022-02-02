02/02/2022
虎年作樂寫墨趣：宣紙多樣化，一窺平凡中堂奧——不怕新宣，但舊宣更佳
Alex Lai
Alex Lai
Alex Lai
資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele “A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。
IG: @alexsklai
香港‧寶‧藏
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寫新年揮春，宜用色宣，即紅色那種，也是宣紙一種，掃上金箔金粉，取其喜慶之意。書法練字及畫家平常則多用宣紙，看似尋常不過，但其實有手造紙與機器製造之別，分秒間能助墨跡做出想要的暈染滲化效果。
文房四寶紙筆墨硯，對書畫人來說，每樣都是寶，從起源於唐代的宣紙說起，宣紙原出產於安徽省宣城涇縣，所以也稱涇縣紙或宣紙。
以為宣紙吹彈可破，其實不然。過去數年先後曾往日本岐阜美濃、關西奈良及中國安徽涇縣遊訪職人造紙及宣紙廠，除了單宣、夾宣外，亦見證了生宣和熟宣的製造過程。
久聞享負盛名的美濃和紙而到美濃看職人造紙，也籌劃過遊學團到奈良福西和紙，職人妻子見artist 即席在他們的宣紙上寫畫，更感動得哽咽起來。老闆娘說他們一輩子只做紙，但經過artist一支筆，在眼前運鋒一轉頃刻成了藝術。
待到安徽涇縣時，發現它跟美濃同樣有山水在旁方便洗材料。我們參觀曾替紅星紙廠製紙的金宣，速看由青藤木和禾稈草煮成溶漿然後逐張篩檢、烘乾和剪裁的特種淨皮紙，手工快速值得一讚，卻不及日本天然晾乾的手造和紙那麼幼細。
其實，所謂「生宣」是指在紙漿中除了皮料、草料纖維和紙藥之外沒有添加其他成分的原抄紙，而「熟宣」則是在對「生宣」加工的。「生宣」的纖維結構中有一定空隙，寫畫時，墨色進入這些空隙形成暈染效果，水份比較容易滲化，墨韻變化大，適合畫家寫「意」筆，例如潑墨及積墨。
在製作「熟宣」的過程中，由於在這些空隙中加入一些細微顆粒，或者通過砑壓縮纖維之間的空隙，使紙張失去暈染的特性，可說增加潑墨效果的穩定性（或減少趣味性）。
由於程度不同，在「生宣」和「熟宣」之間，還有各種半熟宣，而宣紙在存放過程中，它的纖維結構會不斷發生變化，所以手造宣紙也像好的紅酒般經過陳年而升價。從寫畫效果看，放得愈久愈熟，愈柔和中用，不過選擇甚麼宣紙，仍須看個人不同喜好及創作需要，值得不斷摸索學習，與一張紙「對話」。
寫畫雅趣，不只創作記錄，對將於六月開個展的獨立水墨畫人廖永雄來說，更是時刻跟一張紙溝通的經驗累積——想化？想唔化？化幾多？在半生熟紙種「光譜」中揣摩，他着意書法線條入畫，斟酌寫每一條線，會與宣紙有着甚麼程度的溝通效果——全部都是用筆用腦用心的過程，用紙也同時超脫紙本身的特質，常稱「天人合一」，細味下饒富哲理。
所以，常言道，工欲善其事，必先利其器，但這說法不代表要買最好最貴的，反而要找相應的，像極了愛情。早前便巧遇某名畫家入手價錢相宜但「唔化」的豆腐宣，霎時想起，這畫家擅工筆山水，豆腐宣的效能與他筆鋒正好彼此接通channel。
話說回來，有時候，碰上有些人看水墨畫展，仍很在意追問「用甚麼紙？」其實於禮不合，理解作品背後含意，與作者交流，往往遠勝推敲比較，除非真的在意一個人穿甚麼衣服用甚麼名牌袋，那又另當別論了。
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