高質布料不是碎料，紡織縫紉故事一匹布咁長？

工作室樓下有一間老店，長年陳列著數十部古董衣車，每次走過，盯着櫥窗，也想起香港曾經興旺過的紡織製衣業，又或者，有過那些在無數唐樓樓上密密縫的裁縫，就像《梅艷芳》裏的梅艷芳，走上麻石樓梯初訪劉培基，轉角處盡是裁縫師傅的招牌，工作室桌上的三角粉筆、裁布刀、紙樣——小時候跟母親找裁縫造衫，正是這般眼熟畫面。

數數手指，連《花樣年華》裏讓觀眾嘖嘖稱靚的旗袍，都已經是22年前的事了。那些或淡色，或暗沉，或鮮艷班爛的pattern，那些獨特布料，那些碩果僅存的上海師傅，承載着上世紀一部分的南來香港歷史，都可一不可再。

及後坊間雖偶見舉辦一些旗袍工作坊，但無論立體剪裁上挺身不起皺、滾邊幼細均一，人手一針一線的仔細等，已是南轅北轍。

佐敦寶靈街、寧波街是小時候跟先母經常流連的地方，摸不同質地的布料，絲綢絨布，選對了，便叫伙記剪三碼四碼四碼半，再拿去給裁縫造衫，出席不同飲宴場合。



做衫、修補代表依循「自給自足」、減少浪費的價值觀，好友母親如今還有衣車在家，還儲了不少布絮以備不時之需，知慳識儉的美德，跟目下天天新款fast fashion不可同日而語。

提起布料，尚未仕紳化的深水埗，基隆街，是香港一處很特別的地方。認識的理工時裝設計教師、設計師（有香港也有外國）和學生，都會到基隆街布行和棚仔（以鐵皮、塑膠帆布搭建而成的欽州街布料巿場，已有接近50年歷史）買布，留低不少腳毛及汗水。

除了琳瑯滿目的布料選擇，就連布辦也讓人眼花撩亂，就算不懂縫紉，我閒時也會挑品相好的布料充作圍巾mix and match、枱布、窗簾甚至禮物包裝，也見過藝術家來搜購材料做裝置作品。所以就算之前沉靜了的深水埗，近年又再度熱鬧起來，供各位繼續發揮創作小宇宙。

盛極而衰，然後絕處逢生，這些片段，憶來不無感觸，但曾見證過，足以無憾，尤其過去幾天，驟然陰冷，昔日棉襖換上臃腫的羽絨褸，美感縱然減退，人情卻不冷，友儕間仍互相噓寒問暖，買不到，但看得見，在元宇宙仍感受到的，何妨珍藏這份情懷。