Art & Living
香港‧寶‧藏
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

23/02/2022

高質布料不是碎料，紡織縫紉故事一匹布咁長？

#旗袍 #收藏 #裁縫 #藍染 #深水埗 #花樣年華 #佐敦 #梅艷芳 #Patchwork #基隆街 #珍藏 #度身訂造 #造衫 #上海裁縫 #布行 #布料 #京都藍染 #呢絨 #寶靈街
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Alex Lai

    Alex Lai

    Alex Lai

    資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。

     

    IG: @alexsklai

    香港‧寶‧藏

    逢周三更新

Photo: 由作者提供

　　工作室樓下有一間老店，長年陳列著數十部古董衣車，每次走過，盯着櫥窗，也想起香港曾經興旺過的紡織製衣業，又或者，有過那些在無數唐樓樓上密密縫的裁縫，就像《梅艷芳》裏的梅艷芳，走上麻石樓梯初訪劉培基，轉角處盡是裁縫師傅的招牌，工作室桌上的三角粉筆、裁布刀、紙樣——小時候跟母親找裁縫造衫，正是這般眼熟畫面。

 

盤花扣在中國服飾演化中逐漸轉化，除了連接衣襟外，也能替服飾點睛。

 

　　數數手指，連《花樣年華》裏讓觀眾嘖嘖稱靚的旗袍，都已經是22年前的事了。那些或淡色，或暗沉，或鮮艷班爛的pattern，那些獨特布料，那些碩果僅存的上海師傅，承載着上世紀一部分的南來香港歷史，都可一不可再。

 

　　及後坊間雖偶見舉辦一些旗袍工作坊，但無論立體剪裁上挺身不起皺、滾邊幼細均一，人手一針一線的仔細等，已是南轅北轍。

 

造了又不捨得穿，數十年後仍簇新如昨，先母或許才是珍藏舊師傅手藝的知音人。

 

　　佐敦寶靈街、寧波街是小時候跟先母經常流連的地方，摸不同質地的布料，絲綢絨布，選對了，便叫伙記剪三碼四碼四碼半，再拿去給裁縫造衫，出席不同飲宴場合。

　　做衫、修補代表依循「自給自足」、減少浪費的價值觀，好友母親如今還有衣車在家，還儲了不少布絮以備不時之需，知慳識儉的美德，跟目下天天新款fast fashion不可同日而語。

 

呢絨又名毛呢，或法文laine羊毛，實為動物絨毛類布料的泛稱，因其懸垂好，抗皺及保暖佳，往往用來作冬裝料。

 

　　提起布料，尚未仕紳化的深水埗，基隆街，是香港一處很特別的地方。認識的理工時裝設計教師、設計師（有香港也有外國）和學生，都會到基隆街布行和棚仔（以鐵皮、塑膠帆布搭建而成的欽州街布料巿場，已有接近50年歷史）買布，留低不少腳毛及汗水。

 

基隆街布行林立，行人如鯽的情況，待疫情消退後定必重來。

 

　　除了琳瑯滿目的布料選擇，就連布辦也讓人眼花撩亂，就算不懂縫紉，我閒時也會挑品相好的布料充作圍巾mix and match、枱布、窗簾甚至禮物包裝，也見過藝術家來搜購材料做裝置作品。所以就算之前沉靜了的深水埗，近年又再度熱鬧起來，供各位繼續發揮創作小宇宙。

 

你有多久沒穿上溫暖牌羊毛冷織毛衣？

 

　　盛極而衰，然後絕處逢生，這些片段，憶來不無感觸，但曾見證過，足以無憾，尤其過去幾天，驟然陰冷，昔日棉襖換上臃腫的羽絨褸，美感縱然減退，人情卻不冷，友儕間仍互相噓寒問暖，買不到，但看得見，在元宇宙仍感受到的，何妨珍藏這份情懷。

 

用京都搜購的明治藍染patchwork布來鋪茶几，算是得物有所用。

這些藍染布在內地烏鎮見過，香港現在也有人在大嶼山做藍染。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多香港‧寶‧藏文章

You May Also Like

#旗袍 #收藏 #裁縫 #藍染 #深水埗 #花樣年華 #佐敦 #梅艷芳 #Patchwork #基隆街 #珍藏 #度身訂造 #造衫 #上海裁縫 #布行 #布料 #京都藍染 #呢絨 #寶靈街
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Chilling at Home
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk