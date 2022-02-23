23/02/2022
高質布料不是碎料，紡織縫紉故事一匹布咁長？
Alex Lai
Alex Lai
Alex Lai
資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele “A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。
IG: @alexsklai
香港‧寶‧藏
逢周三更新
工作室樓下有一間老店，長年陳列著數十部古董衣車，每次走過，盯着櫥窗，也想起香港曾經興旺過的紡織製衣業，又或者，有過那些在無數唐樓樓上密密縫的裁縫，就像《梅艷芳》裏的梅艷芳，走上麻石樓梯初訪劉培基，轉角處盡是裁縫師傅的招牌，工作室桌上的三角粉筆、裁布刀、紙樣——小時候跟母親找裁縫造衫，正是這般眼熟畫面。
數數手指，連《花樣年華》裏讓觀眾嘖嘖稱靚的旗袍，都已經是22年前的事了。那些或淡色，或暗沉，或鮮艷班爛的pattern，那些獨特布料，那些碩果僅存的上海師傅，承載着上世紀一部分的南來香港歷史，都可一不可再。
及後坊間雖偶見舉辦一些旗袍工作坊，但無論立體剪裁上挺身不起皺、滾邊幼細均一，人手一針一線的仔細等，已是南轅北轍。
佐敦寶靈街、寧波街是小時候跟先母經常流連的地方，摸不同質地的布料，絲綢絨布，選對了，便叫伙記剪三碼四碼四碼半，再拿去給裁縫造衫，出席不同飲宴場合。
做衫、修補代表依循「自給自足」、減少浪費的價值觀，好友母親如今還有衣車在家，還儲了不少布絮以備不時之需，知慳識儉的美德，跟目下天天新款fast fashion不可同日而語。
提起布料，尚未仕紳化的深水埗，基隆街，是香港一處很特別的地方。認識的理工時裝設計教師、設計師（有香港也有外國）和學生，都會到基隆街布行和棚仔（以鐵皮、塑膠帆布搭建而成的欽州街布料巿場，已有接近50年歷史）買布，留低不少腳毛及汗水。
除了琳瑯滿目的布料選擇，就連布辦也讓人眼花撩亂，就算不懂縫紉，我閒時也會挑品相好的布料充作圍巾mix and match、枱布、窗簾甚至禮物包裝，也見過藝術家來搜購材料做裝置作品。所以就算之前沉靜了的深水埗，近年又再度熱鬧起來，供各位繼續發揮創作小宇宙。
盛極而衰，然後絕處逢生，這些片段，憶來不無感觸，但曾見證過，足以無憾，尤其過去幾天，驟然陰冷，昔日棉襖換上臃腫的羽絨褸，美感縱然減退，人情卻不冷，友儕間仍互相噓寒問暖，買不到，但看得見，在元宇宙仍感受到的，何妨珍藏這份情懷。
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