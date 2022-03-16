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16/03/2022

寫好一條線的心法，始於挑選一支匹配的優質毛筆

#Art & Culture #書法 #毛筆 #兼毫 #羊毫 #狼毫 #優質毛筆
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  • Alex Lai

    Alex Lai

    Alex Lai

    資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。

     

    IG: @alexsklai

    香港‧寶‧藏

    逢周三更新

　　大家上次接觸或使用毛筆是甚麼時候？若不是協助好友畫室運作，過去九年，亦未必有緣走遍大江南北去尋找，以及替畫會會員訂製一支支適用的毛筆。但說到最早的淵源，六歲時無師自通，開始用握毛筆之法，來寫硬筆字，屢勸不改，並沿用至今，未知是否夙世因緣？

 

每次訂製毛筆也講求天時地利人和

雞翅竹筆桿是畫室特別訂製的兼毫筆

 

　　因此會留意古裝劇裏演員們怎樣拿早在商朝已有的毛筆，而習字留名，曾幾何時，常見於參加婚宴，現在參觀書畫展，還不時被邀題名，底子有沒有，當下即露端倪。吾等不學無術，自是藏拙。

 

　　記得自小母親常引述卜卜齌老師教她寫毛筆字：「做到老學到老，難寫好『圓圖龜鱟竈』。」十多年前，白先勇訪港，在大學座談會裏跟我們說不要摒棄傳統：「小學生不妨拿起毛筆，從小學習。」說的都是保持謙卑終身學習。

 

　　現代人失卻耐性，但尚可以欣賞之心，來「玩」文房四寶，紙筆墨硯。之前介紹過宣紙，至於毛筆，可依尺寸、筆管材質，以及筆毛來分類。

 

　　「尺寸」實指指筆鋒長短及粗幼，有圭筆、小楷、中楷、大楷、聯筆、提筆、大筆、大斗筆等。 例如寫工筆畫，便用勾線筆、圭筆，表達細緻。

 

　　毛筆的「毛」，撇開現代人工塑膠毛不說，傳統的，多來自動物毛，包羅萬有，黄鼬毛（狼毫）、兔肩毛（紫毫）、鹿毛、鹿毫、雞毛、鴨毛、羊毛、猪毛、鼠毛、虎毛、狸毛、猩猩毛、黄牛耳毫等，平貴各異，視乎不同動物的不同部位，據聞張大千當年便選用取自英國某地牛耳窩細毛來做筆。

 

　　這些毫毛各有不同彈性和吸水性，一般寫畫，主要用狼毫、羊毫與兼毫——狼毫硬，具彈性，能卸水，用之寫竹寫蘭，效果佳，所以有些「蘭竹筆」其實便是狼毫；羊毫軟，擅儲水，用來寫花，能寫出豐富層次；而兼毫則儲水與彈性皆備。

 

左起：狼毫、羊毫、兼毫

 

　　筆管材質也相當多樣，畫室給學生常用的，有紅木、檀木、上漆的木，年深日久，透過手油 ，筆管漸變深色，猶如古董木傢具，增添玩味；講究一點的，用斑竹，但要留意，那些斑點是否人工燒銲上去，失卻藝術感；更講究雅致的，亦可選用紫檀、玳瑁、鏤金、花梨、木、金、銀、象牙、玻璃等，如日本的有馬筆，大大增強收藏價值及觀賞感。

 

每支斑竹毛筆分佈不匀的斑點各有異趣，近看自有藝術美。

玉做筆管，收藏價值大於一切。

 

下一頁：用筆入門建議和更多毛筆趣談

 

 

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