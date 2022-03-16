寫好一條線的心法，始於挑選一支匹配的優質毛筆

大家上次接觸或使用毛筆是甚麼時候？若不是協助好友畫室運作，過去九年，亦未必有緣走遍大江南北去尋找，以及替畫會會員訂製一支支適用的毛筆。但說到最早的淵源，六歲時無師自通，開始用握毛筆之法，來寫硬筆字，屢勸不改，並沿用至今，未知是否夙世因緣？

因此會留意古裝劇裏演員們怎樣拿早在商朝已有的毛筆，而習字留名，曾幾何時，常見於參加婚宴，現在參觀書畫展，還不時被邀題名，底子有沒有，當下即露端倪。吾等不學無術，自是藏拙。

記得自小母親常引述卜卜齌老師教她寫毛筆字：「做到老學到老，難寫好『圓圖龜鱟竈』。」十多年前，白先勇訪港，在大學座談會裏跟我們說不要摒棄傳統：「小學生不妨拿起毛筆，從小學習。」說的都是保持謙卑終身學習。

現代人失卻耐性，但尚可以欣賞之心，來「玩」文房四寶，紙筆墨硯。之前介紹過宣紙，至於毛筆，可依尺寸、筆管材質，以及筆毛來分類。

「尺寸」實指指筆鋒長短及粗幼，有圭筆、小楷、中楷、大楷、聯筆、提筆、大筆、大斗筆等。 例如寫工筆畫，便用勾線筆、圭筆，表達細緻。

毛筆的「毛」，撇開現代人工塑膠毛不說，傳統的，多來自動物毛，包羅萬有，黄鼬毛（狼毫）、兔肩毛（紫毫）、鹿毛、鹿毫、雞毛、鴨毛、羊毛、猪毛、鼠毛、虎毛、狸毛、猩猩毛、黄牛耳毫等，平貴各異，視乎不同動物的不同部位，據聞張大千當年便選用取自英國某地牛耳窩細毛來做筆。

這些毫毛各有不同彈性和吸水性，一般寫畫，主要用狼毫、羊毫與兼毫——狼毫硬，具彈性，能卸水，用之寫竹寫蘭，效果佳，所以有些「蘭竹筆」其實便是狼毫；羊毫軟，擅儲水，用來寫花，能寫出豐富層次；而兼毫則儲水與彈性皆備。

筆管材質也相當多樣，畫室給學生常用的，有紅木、檀木、上漆的木，年深日久，透過手油 ，筆管漸變深色，猶如古董木傢具，增添玩味；講究一點的，用斑竹，但要留意，那些斑點是否人工燒銲上去，失卻藝術感；更講究雅致的，亦可選用紫檀、玳瑁、鏤金、花梨、木、金、銀、象牙、玻璃等，如日本的有馬筆，大大增強收藏價值及觀賞感。

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