愛上廣彩瓷器不怕太遲！艷彩金堆華麗有時，一筆一劃浸染的歷史與文化

動輒聽到「一個時代的結束」這句話足有25年了，時代巨輪天天轉，就如《華燈初上》第三季，說時遲那時快又打烊了。戲裏戲外，哪些是缸瓦，哪些是瓷器，毋需勢要互相碰撞至粉碎才方休。

早前跟某高級瓷器品牌老板閒聊，加深認識限產量的瓷器貼花技術之餘，討論景德鎮瓷器的品質，我倆都同意個別量產的還好，mass production 的未敢肯定了，手繪瓷器仍大有收藏巿場。

七、八年前隨著幾位畫友到景德鎮瓷廠畫了幾天釉下彩瓷繪，不知幾多高手在民間，旁邊有三山五嶽般的大叔畫春宮圖，也有杭州美院老師、廣州美院老師、無錫來的瓶畫師、剛在西安辦完展覽的北京藝術家。賞罷每人大作，不禁汗顏，卻也正因手繪瓷器值得收藏，大家才乘興而至吧。

說起手繪，不得不提近十多年崔護重來、曾是清朝貢品的廣彩瓷器，由碩果僅存、1928年創立的粵東磁廠（磁為瓷的古字）帶起保育風潮，讓香港人重新認識始於明朝這種混入西方色彩的「廣州織金彩瓷」，以水青、西紅，大紅、大綠，麻色、金彩及茄色等顏料，在白瓷上繪上仕女將軍、山水花鳥等圖案，記錄瑰麗，暫寄浮華。

從廣州因戰亂南傳香港的廣彩，最早可追溯至1928年由粵東磁廠第三代負責人曹志雄的爺爺曹侶松與譚錦方、譚錦屏兩兄弟於九龍城開設的錦華隆廣彩瓷廠，與後來40年代的亞洲彩瓷廠及東方廣彩瓷廠，加上由錦華隆改名的粵東磁廠，主要製作餐具、花瓶，並輸出海外；到60、70年代，歐美國家經濟騰飛，惠及香港廣彩工業，從事彩瓷工業者一度逾千人。

80年代雖然追捧厚彩堆金的仿古瓷，但香港彩瓷生產線相繼北移，大概剩下華通陶瓷（但也從嚤囉街搬到田灣再到西環），整個行業無奈逐漸式微，老師傅退休，但手繪熱在坊間持續，其中家庭式製作瓷器廠，例如坪洲超記瓷器廠和粵東磁廠，擔起傳承的角色，除了不時舉辦展覽外，也在誠品舉行工作坊，繼續宣揚廣彩。

除了約十年前一趟訪問外，不時造訪粵東磁廠，曹志雄總是對自家出品如數家珍，一股熱忱由衷讓人加倍感念昔日繁盛。時代結束也好，更替也罷，或許是，工業潮退，換來手繪潮漲，講究個人創意、精緻之際，還可從堆瓷如山的廠裏尋寶——舊圖碟、蓋罐、瓷盤，杯子等，大破慳囊，把一件件小玩意捧回家，何樂而不為？

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