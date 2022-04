張國榮逝世19年：絕版CD熱情不退，一追再追

第一男神之名,在上世紀,在已故黄霑筆下,是「翩翩俗世佳公子」,來到今天,千帆過盡,張國榮依然能夠stand the test of time,除了顏值擔當外,或許是他留下了無數出色的演藝作品所致。

