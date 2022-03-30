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30/03/2022

張國榮逝世19年：絕版CD熱情不退，一追再追

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  • Alex Lai

    Alex Lai

    Alex Lai

    資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。

     

    IG: @alexsklai

    香港‧寶‧藏

    逢周三更新

　　「全球百大俊男2022」鬧出不少新聞，對提名名單只能得啖笑，而網民列出香港十大男神，加上一系列網上達人挑戰問卷，離世19年的張國榮仍然獨佔鰲頭，以23.9%力壓金城武（17.6%）和梁朝偉（9.01%）。

 

　　第一男神之名，在上世紀，在已故黄霑筆下，是「翩翩俗世佳公子」，來到今天，千帆過盡，張國榮依然能夠stand the test of time，除了顏值擔當外，或許是他留下了無數出色的演藝作品所致。

 

《風繼續吹》（1983）是張國榮加盟華星後的事業轉捩點，但新版及東芝版（TO） CD則到1989年才面世，也較原版黑膠多了四首歌，別有另一番歷史意義。

 

　　記載著這些風采的，有電影與音樂。音樂載體，在70、80年代，最蓬勃指數依次為黑膠、卡式帶及CD（Compact Disc）。黑膠聲好，但需地方儲藏；卡式帶放久了磁粉可能會剝落；剩下CD，當年新潮，夠in，損耗度低，於是唱片公司對準巿場傾力投產。

 

3寸CD袖珍得來，選曲方向較特別，以電影歌曲或remix為主也有，成為另類收藏

 

　　有別於黑膠的analogue制式，CD用以儲存數位（digital)音訊的光學盤片，在1982年面世，碰巧1971年成立的華星唱片公司（現屬寰亞傳媒集團）大張旗鼓，簽了炙手可熱的梅艷芳及張國榮，到1983年，發行香港首張以CD形式推出的粵語唱片《華星雷射首選猛碟第一輯》。

 

　　可惜當時CD在香港尚未普及，一隻CD賣數百元，當時來說十分昂貴，加上生產量極少，這張《第一輯》成為極罕有的收藏品之一，如同其他絕版CD，索價由數千甚至數萬起跳。而華星也待至80年代中至後段才真正將張國榮、梅艷芳的唱片全面CD化。

 

《為你鍾情》、《Monica》、《愛慕》替華星時期哥哥締造一個個高峯；轉會新藝寶後的哥哥有更多藝術追求，出版第一張廣東歌翻唱歌唱片《Salute》（1989），個人風格透過T113銀圈版（即內圈都是銀色塗層）展現出更「靚聲」效果

 

　　《華星雷射首選猛碟第一輯》由日本三洋電機SANYO生產。當時日本印碟技術與西德並駕齊驅，西德（made in West Germany）出名印細緻靈巧的古典樂，寶麗金早期都把鄧麗君、譚詠麟、關正傑（大紅花版精選）等唱片在西德印製；日本印碟則動態稱強，一時間，三洋、東芝(Toshiba)、SONY、天龍（Denon）、三菱(Mitsubishi)等印製的初版CD成了品質保證。版次也重要，如1M便先於1A1、1A2、2M，或T113-01先於T113-02，但有個別情況也會直接出1A1，所以發燒友要不斷考證。

 

　　為何是初版？除了印量少，跟黑膠一樣，音源最重要，也即母帶，取決於錄音質素，包括錄音器材、印碟廠，也包括歌手技藝，直接影響唱片的口碑與銷量，而初版CD，若保存有方，沒穿孔、沒黑點、沒划痕、沒磨碟，再碰上機緣，投資價值隨時逾倍攀升。後來的復刻版，母帶若經損耗，需要重新混音，對追求原汁原味愛儲初版碟的歌迷來說，始終不若有憾。

 

　　聽歌可以同一年份來作horizontal listening，比對同時期的歌手及歌曲，也有以歌手歷年技藝發展的vertical listening，細味歌手練歷如何反映在歌曲的唱腔吐納裏。

 

張國榮在1990年（新藝寶時期），出版了三張EP精品CD，用「全景立體聲」音效，在美國壓製，音場遼闊。碟玉印刷上，選用金色外邊並印有別致圖案，非常精美，當年$70一張，現在變成千金難求的超罕藏品

 

　　張國榮1977年參加麗的電視亞洲業餘歌手大賽奪冠入行，事業初段，聲線尖細，未必討好大眾，到80年代，經監製黎小田建議，發展低音，故很多作品，以中低音見長，意韻柔美，若硬以音域論，「哥哥」有些高音，比林子祥、林志炫和趙傳更高半度。但藝術繫於歌手性格、喜好、修養深化，逐漸人歌合一，配上精準高質錄音音訊保存，煉成一首首繞樑三日的永恒經典供歌迷收藏。

 

　　當然，除了以上這些及下一頁介紹的一些經典唱片外，還有不少滄海遺珠，這方面容後執筆再細談吧。

 

下一頁：洗耳恭聽更多絕版CD珍藏

 

 

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