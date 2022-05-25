將散步作為一種收藏視覺文化之旅：重新認識社區歷史，連結個人成長故事

不管M+ 如何持續惹來甚麼臆測與風評，它無疑帶起大眾吹奏Visual Culture，即視覺文化的認識及關注，包括建築、廣告、設計、霓虹燈招牌，甚至「九龍皇帝」曾灶財的「塗鴉大字」，無不與建構文化息息相關。我們畫會「丹青舍」一個剛移居英國、大半生當「數字佬」的高管會員欲報讀劍橋大學的視覺文化碩士課程，縱使獲邀面試，入學要求高到他要重新思考人生下半場的藍圖走向。

概因視覺文化的內涵，除了鑽研生活上不同介面的視覺功能，也指涉符號學和心理學等的分析，結合文化研究，拼湊出集社會學、人類學、生物學、藝術史等的跨學科，深入解釋世界，以及向世界提問。更重要是，憑藉這個知識庫，如何回歸並連繫個人成長經驗。

香港本來就急遽變化，世代更迭少不免，懷舊熱潮也從未褪色，加上香港人欲鞏固身份意識，貪方便都從社交媒體上取暖，兼溫故知新，使雨後春筍般的群組／IGer如《香港散步關注組》、《香港遺美Hong Kong Reminisce》、@citytype_hk、@hkurbanexplorer，與《懷疑人生就去When In Doubt》的散步錄像系列等，豐富並慰藉了無數視覺美感與心靈。

近年投身藝術策劃工作的前雜誌主編與前拍賣行公關大姐Rhonda，表示近兩年「投靜」，開始懂得安寧自處。心閒方得靜與定，也多得瑜珈訓練，讓她重新啟動兼拓闊視野，思考散策上的點滴，比從前看得更深更闊。

「小時候住九龍，在又一村上學，之後搬往港島住了廿多年，在公在私多與外國人溝通，到兩年前搬回九龍，感覺像個海歸派ABC，對周遭隔隔不入。」連office都在現如荒漠般「唔知想點」的尖東，可想而知這種港人身份認同的隔閡與窘態。但周末散步，讓她再度發現老區、小社區的人文風景。「工作忙，沒時間行山，就在小街穿梭，原來種了這麼多漂亮的樹。」

綠意盎然的樹木讓她「開竅」，因為街上不少樹木都有個QR code，玉手掃iPhone，就能連結樹的品種跟街道以至社區的歷史故事：「殖民地時期，英國人種了很多樹，在九龍塘走一轉，發覺英國人把差不多所有個英國地名搬了來香港。」

日行二萬步等閒事，同步肯開眼，才算本事。請Rhonda分享賞心悅目之最佳散策路徑，她如數家珍——從深水埗開始，經石硤尾大坑東邨，沿小路、樓梯行上又一村；在又一村，看舊宅、80年代的住宅、街名門牌，再經九龍塘小學，暢遊九龍塘的街道，包括Maryknoll 何東道然後到附近一帶蹓躂。

港島區那邊，Rhonda建議從中環附近的寶雲道起行，沿堅尼地道經聖若瑟小學慢步往灣仔一帶的老街；或可在跑馬地，循藍塘道，細看那些別致門牌，包括箕璉坊、比雅道、蟠龍道一帶的門牌，住宅名字也饒富美意，增添幻想。

悄悄望這小馬路，從前情懷再渡——對Rhonda來說，沿途風光好，綜合過往生活／家居雜誌編輯經驗，看那些牌匾設計字體，更一發不可收拾：「我是『對稱狂』，抗拒醜怪（誰不？），但英文橫排，與以前中文從右至左直排，縱橫交錯，還有那些別樹一幟的字體，就代表那個時代甚麼叫真正的中西薈萃。」

Rhonda把這些視覺記憶「再發現」轉成相片集，上傳到IG讓她結交了兩個新朋友，連遠在巴塞爾的外國朋友也好奇追問箇中故事，足見這些設計文化的小情小趣，幸好被我捷足先登，才有緣供大家在此碌著手機散蓮步。

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