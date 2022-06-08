寫墨研墨藏墨逾廿載！廖永雄個展《一糸白水》，以水墨連繫過去、當下與未來

「墨守成規」乍看像說不思進取，但能夠先磨好墨，煉成一手造詣，秉持一個堅定信念，不隨波逐流，也不容易。最近忙於替6月10至12日在大會堂（適逢60周年慶）高座舉行的《一糸白水》展覽策展，跟水墨藝術創作人廖永雄討論，從2006年脫胎自「墨有五色」（焦、濃、重、淡、清）發展形而上的「墨有五十色」展覽，墨可以純粹是物質，也可以是原則。

廖永雄為了磨好自己的墨，早年從台灣大有製墨到日本奈良古梅園，再到安徽搜尋鑽研最適合自己的墨：「書法一般用油煙墨，取其光亮、墨色一致，亦夠濃，寫出墨氣；松煙墨之妙，則多用在寫畫，方便營造淡墨的多重調子。」

還有觀賞墨和藥墨 ，但此處不贅。市面上的墨條絕大多數是用礦物性油煙墨品（以石油取煙 ，加製墨膠料即鹿膠、牛皮膠、魚膠和豬骨膠等， 與麝香而成），而植物性油煙墨，因取桐油、菜種油和胡麻油成本高，價格向來居高；反觀松煙墨是古人最常用，吸引廖永雄追隨使用。

「還有茶墨、青墨，即帶茶色及花青，適合營造畫裏不同的意韻氣氛。」很多人驚嘆到訪他的工作室Dan’s Studio，竟沒有臭墨盒味，廖永雄笑：「一切皆天然，organic，沒有化學成分又怎會有異味？」所謂墨香，或如上文說，因摻入麝香之故。

這次《一糸白水》，顧名思義，就是說一線的故事。水結合墨，變化多端，濃淡不一，因利乘便，墨成為闡述古今一線牽、疫情下一線之隔、一線希望的最佳素材，處處蘊藏文化意涵哲學，以及寫畫人背後心思。

展品記載廖永雄過去22年的創作之旅，包括去年10—11月在灣仔富德樓的第一部曲，也有新作如兩幅八呎《Before Dawn》撥墨絹本，用以「破墨」。絹本作品，向來寫工筆多，但廖永雄決意做意筆，探索技法、心法與物料的延伸，印證石濤一畫論中「一硯梨花雨」對他的影響。

最後容我在這裏節錄一段策展人語作結——

從飛出去、飛回來，繞了一圈，到隔離、遷徙、躁動、重聚的日子，揮墨點滴，難在心閒。「一糸白水」，組合成一「線」的創作狀態，記錄、渲染廖永雄跟過去、當下與未來的連繫，秉持中鋒上「點」、「線」、「面」的實踐，側寫從視覺到線上的紛沓日常、鳥兒的夢飛行，到線下城巿景象構成「隨類賦彩」的48件畫作及裝置，古今交融，直述廖永雄22年創作之途，反思存在，證悟水墨，提煉純粹，闖蕩（元？）宇宙，探索山水真貌。

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