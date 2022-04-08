京都四月天，櫻花爛漫時，隱居於嵐山深處的「水邊私邸」，感受片刻靜謐

京都四月，正是櫻花鋪天蓋地的時節。大街小巷、房前屋後，舉目只見繁花蔽日；漫山遍野，川上河邊，櫻花點綴山川錦繡。對於日本人來說，沒有一個節日可與櫻花盛開的時節相比。

曾在這樣一個人間鋪秀，櫻花芳菲的季節，與嵐山一處「秘境」有個約會。隨著水霧開始慢慢散去，為保持驚喜而被刻意隱瞞多日的謎底也隨之揭開：前往「虹夕諾雅京都.星之屋」，這個深藏在嵐山腹地的精品度假村，果然是從渡月橋下乘搭一葉小舟溯溪而上，沿大堰川駛往那處曾經幻想過無數次，此時此刻仍處於雲遮霧鎖之中的水邊某處。這個驚喜萬分的開始，不禁令人對即將隱居嵐山的恬靜時光充滿期待。

雨後天空微光穿透雲層，山嵐間水霞蒸騰，翠綠的山巒上有層層疊疊的粉櫻點綴。泛舟於浪漫自然的水墨意境中，彷如置身於非現實世界，也淨化了身心。只有在船上才能遇見的風景喚起人們久遠的記憶：大堰川由江戶時代富商，有「水運之父」之稱的角倉了以治水而成，這條溪流過去曾是運送糧食及人們移動遷徙的水道。短短15分鐘緩緩的逆流而上，無異於時光回溯，漸漸將客人從熙熙攘攘的繁囂生活，送回到100年前神秘幽玄的昔日歲月中。

度假村專用碼頭上，各客房的管家已恭候多時。女樂師敲擊日式編鐘陶鼓，向今天的新客人致以歡迎的禮讚，舒心悅耳的餘音在山谷回蕩。從跨上小船開始，「星之屋」給予客人的每分每秒都是難忘和感動。

「星之屋」誕生於2009年。約100年前的木造建築群沿著溪流修造，所有的客房均依山傍水，居高臨下而建。京都職人運用各種傳承下來的古典建造技藝，令僅有的二十套客房和各個庭院、公共空間既最大限度地保存了歲月所刻畫的歷史感，又融合了自然與人造的美學意趣，使之成為更高尚優雅的空間。

星之屋的締造者認為，再優秀的設計師也無法預知自然萬物將如何生長，因此，將所有室內空間面向河流山川的一面，都做成開放式的陽台和大片窗戶就對了。讓大自然原始純粹的美，都成為一幅動態的畫，畫中的古老櫻樹與楓樹枝條自由生長，隨著四季更迭，有不同的侯鳥駐足造訪，樹葉也隨之變換顏色。探向窗外，香魚正在水中悠游，鴛鴦水鳥們在溪中戲水，不時有翠鳥在河面穿梭飛過......人在此中只想盡情享受大自然賜予的驚喜與感動，靜靜度過珍貴的時光。

客人晚餐享受的是米芝蓮星級懷石料理。主廚曾遊歷歐洲，所以他的主理風格揉合了創新日本料理的元素，但從當晚的菜單名字「五味自在」，可見其仍不棄懷石料理「禪」的初衷。如果您還是日本產威士忌的愛好者，那麼利用原建築物舊倉庫改建的「Salon & Bar 藏」，則名符其實是日本威士忌的寶藏。雖不是擅長飲酒之人，但也被這份舊建築濃重的歷史氛圍，以及其所襯托的深奧精妙的日本威士忌文化深深吸引，把隱居嵐山夜晚的寶貴時光，慷慨地全數交給了「Salon & Bar 藏」。

次日是春日裡難得一見的豔陽天，寧靜澄澈的空氣中，在茶屋陽臺上自在地看書、打坐及「空中瑜珈」。陽臺用木板搭建在絕壁上，舉目是天高雲淡、風清氣朗的嵐山絕色，低頭是水聲潺潺、清澈見底的大堰川，眼前更有幾樹櫻花盡情怒放。是時候與對面山崖上緩緩駛過的觀光小火車招手打個招呼，然後依依作別人間秘境，乘上來時的那葉小舟，回到喧囂的塵世。

偷得浮生一日閒，隱居在嵐山之中、大堰川之上的世外桃源裡，一天雖則短暫，但已足夠用來細細品味大自然的萬千意象，感受「坐禪」的寂靜，經歷「聞香」（檀木香氣文化）的心靈洗滌，體驗非日常的京都風情以及「和」的精髓。因而心中仍存滿無限感激。