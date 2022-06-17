誤入四國崇山峻嶺的「歧途」，意外邂逅日本最美的原風景！

四國是日本文明的發源地之一，早在一萬年前人類已在此地居住。香川、德島、高知、愛媛四國本島和其附近的小豆島、豐島等共同組成四國地方，為日本傳統八大地理分區之一。

多樣豐富的地形變化使得四國擁有獨特的自然景觀。四國山地自第三紀之後地形持續上昇，最高峰石錘山達1,982公尺，是西日本的最高峰。崇山峻嶺中森林遮天蔽日，水源豐沛的小步危及大步危，是由橫貫日本四國山地的吉野川經過二億年侵蝕而形成的峽谷，以湍急暴烈的溪流被列為日本的三大「暴川」之一。吉野川像是一把雕刻四國山地的利劍，大小步危峽的巖石不但奇特，還為揭開日本列島誕生之謎提供了重要依據，其中一段500米左右的部分被指定為國家天然紀念物，坐船往返溪上，仿如遨遊在遠古世紀。

深入德島山地及大、小步危地區，您會遇見最精彩的四國：這裏山中有城，城內有山，峽谷峭巖險峻，溪流湍急驚心動魄。如果您沒有恐高症，如果您也熱愛駕駛，並且享受陰差陽錯中駛上一條濃蔭密閉，能見度不足五米的雲端盤山小路的驚險刺激……，那麼，請向四國那一片神奇之地出發吧。

「小步危」和「大步危」，僅僅看地名就知道不是好惹的。可是在接近黃昏登上德島，選擇前往目的地祖谷溪的駕駛路線時，誰都沒有意識到這一點。為求以最短的路線趕在天黑之前抵達目的地，一致通過了「鋌而走險」的方案：先沿著小步危峽谷邊進山，然後攀越三十公里山路的捷徑。

大、小步危以險峻的峽谷著稱。自進入小步危開始，路旁是峽谷地形，湍急的河流在峭立的奇巖中奔湧。白色的巖表，鮮綠色的溪流，粉紅的櫻花，半山陡坡的田地中，散落著民居和村落，有些甚至是江戶至昭和初期建造的民宅。穿行其中，有如雲遊在天空之城，感覺不太真實。

隨著高度不斷攀升，開始進入崇山峻嶺模式，黃昏的遠山近境都在雲霧中，半山的天空之城偶爾露出一角，白雲深處有人家。請想像車子緊貼著懸崖峭壁向雲端行駛，沿途樹木遮天蔽日，連續急彎加上雲霧繚繞，既看不清前方，更望不到盡頭。幸運的是，每逢遇到對頭車，對方總是主動禮讓，連搭載著小朋友的辣媽都有如特技高手：他們車輪壓著懸崖邊，加大油門一路呼嘯著退回避車處讓我們先行。心中感激讚歎，佩服之餘也不免狐疑：難道對方從我們緊張的神色和蟻爬的車速，已能斷定這幾位是初來暴到的「天外來客」？但是一額冷汗之餘，還是不忘飽覽群山壯美景色，甚至連一隻在陡坡樹葉上打滑攀爬，當地特有的可愛小動物「氈鹿」，也沒能逃過我們的眼睛。

終於，最危險的路段已拋在車後。轉過一個急彎，百丈懸崖上出現一個奇觀：根據過去旅人在這處斷崖上測試膽量的逸聞，一位藝術家建造了一個淘氣男孩的雕像，這小子居然一絲不掛地站在斷崖絕壁上，面對群山把尿撒進山下的溪流中。日本人的風趣幽默，權當壓驚。這三十公里穿越了兩億年的驚險「天路」，以會心一笑，立此存照而終結。雖然走完全程比正常路線足足用多了五倍時間，但絕不後悔這一路上領略到足以銘記一生的種種歷練與風景。

而此行的目的地——「洗滌心靈的溪流」祖谷溪，已在不遠的前方。