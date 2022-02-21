HBO美劇《毒癮女孩Euphoria》：全菲林拍攝，帶來目不暇給的影像盛宴

沒有戲院的這段日子，唯有留在家煲美劇，今期最流行莫過於是由當紅女演員千黛亞（Zendaya）出演的《高校十八禁／毒癮女孩》（Euphoria）第二季播出。

此劇以尺度大膽見稱，第一季播出時，網上更有統計每集出現陽具的次數，不過如果香港觀眾在NOW player看的話，那些包含陽具的片段是被刪剪或打格的（女的裸體卻沒有剪），在HBO go看則可以看到完整版本。

至今最有深度的跨性角色

憑本劇成為艾美獎最年輕得主的千黛亞固然優秀，但演女二Jules的Hunter Schafer更吸引我。Jules的跨性身分在大概第一季第三集才慢慢呈現出來，但之前的細節一直有鋪陳，如打荷爾蒙等。

她的成長創傷並不圍繞性別身分，身邊的眾人也不以為意，但與Jules跟Nate兩父子之間的糾纏起因，卻正正源自她的身分，這跟《紐約萬花筒》（The Pose）和其他跨性別戲劇很不一樣，不在於宣示不公與壓迫，而是更微觀的呈現當代跨性女子的精神面貌。

此劇兩季加特別季共十八集，一直只有Sam Levinson一個編劇，也是本劇的開創者，唯獨由Jules視覺出發的特別季，是由Sam Levinson和Hunter Schafer共同編寫的，而那一集也是唯一一集跳出女主角Rue視覺的，可見本劇對發掘這角色的野心。

一流攝影美術剪接

如果只談劇情，本劇其實跟一般高校友情愛情勾心鬥角無異，只是加入了吸毒元素，劇情推展也比較慢。 更多時候我其實在欣賞那些複雜的鏡頭調度、場景轉換，和多線剪接（此劇在西方流行也因為其前衛的女孩妝容）。第一季那些旋轉、幾百米的推軌回軌鏡頭，甚至可說是炫技，但作為從業者，也學習到不少技法。

第二季的影像初看時明顯有所不同，機械的運用也少了，上網一看才知原來第二季是全菲林拍攝，在這個年代來說，可算是非常奢華。







