電影《荒蕪世紀詩篇》Atlantis：體現烏克蘭國體的滅亡與重生

俄羅斯入侵烏克蘭進入第三星期，各方本來以為俄國將會閃電式佔領基輔，並成立傀儡政權，卻因為烏克蘭全國上下奮力頑抗，兩國或會陷入長期戰爭。其實由一四年民主革命成功後，烏克蘭東部早已進入戰爭狀態，人民一直活在俄方的武力威脅下。



《荒蕪世紀詩篇》（Atlantis）是烏克蘭導演瓦倫廷瓦夏諾維奇(Valentyn Vasyanovych) 的第二部長片，故事設定在2025年，戰飽歷戰火的烏克蘭，人在個體與國族創傷中失語失能。

當下的考古學

男主角是個退伍軍人，他的同伴因為創傷後遺症而自殺，他們所在的外資工廠亦面臨撤資而倒閉（此處或已暗示西方國家對烏克蘭的袖手旁觀與背叛），男主角因而進入地雷區當送水工作。

烏國是重工業國，故事交代戰火污染水源，此地寸草不生，已完全不適合人類居住。經歷過切爾諾貝爾核災，這假設一點也沒誇張，而在現實的烏俄戰爭中，南部的札波羅結核電廠也受到俄軍炮轟及起火。

男主角遇上曾當急救員的女主角，在戰後當上挖掘屍體的志願組織義工，紀錄己方與敵方在戰火中所失去的生命，血淋淋的民族歷史就在眼前。

身土不二的民族苦難

故事中段，男主角得到離開的機會，他卻沒有答應，這片土地縱然在他有生之年根本無可能復原，但他屬於這裡。或許國難的故事，都會成為民族復興的論述。

故事雖然荒涼而絕望，最後卻以一場男女主角的性愛作結，這是我看過的最有感染力的性愛－他們在壞掉的運屍車中交合，他們的子孫將要背負著這死亡的歷史前行，而當他們做完愛，男主角打開後尾門，那道光把幽閉的車廂照亮，二人同看這片土地。

這是電影藝術才能傳遞的美學。