電影《少年》：時代巨輪的無情洗禮，人無兩度再少年

轉眼間，快要進入第三個年頭。時間像靜止了，眼前是深不見底的黑暗，傷口縱然已結焦，偶爾觸碰還是會痛。這四月，孤城瀰漫著異常的寂寥，眾人彷彿等待著月底的「逐步恢復正常」，但又知所謂正常早已一去不返。這幾年我們失去的實在太多。

在正常日子，四月是考試季節，你會看見少年們五點半在圖書館外排隊，等待第三輪自修室入座時間。家景好一點的會去連鎖咖啡店，把補習名師的筆記通通放在桌上，一坐便一整天，旁邊有保險從業員努力地銷售人生規劃套餐。

這些景象已成過去，收費電視台賣著自選補習課程廣告，公共或私營教育一拼擠在小螢幕裏。我家就在一所學校旁邊，這一年，連熟悉的上下課鐘聲都消失了。

還記得那刻躁動與人性光輝嗎？

就在戲院尚未重開之際，《少年》在台灣上映。這部電影紀錄大時代中的一件小事：幾個素未謀面的人，合力尋找企圖自殺的年輕女孩，從而側寫少年們在一九年所面對的大小苦難。

劇情的跨度很短，眾人在一天內，於商場、屋邨，以及旺角街頭奔跑，簡單而純粹地做一件事，那就是救人。在過程中，他們慢慢認識其他人，也觸及到其他關於當下的討論，例如男女主角去留。

獨立劇情片的新景象

電影是群戲，眾演員的演出都恰到好處，當中以兩位女角余子穎、李佩怡尤其突出，她們戲份其實不算多，但二人在最後一幕掏心挖肺的演出，久久讓人無法釋懷。看著子穎絕望的呼聲觀眾亦心如刀割，亦跟電影開首天真爛漫的少女形象造成強烈對比 —— 那才是少年該有的模樣。而佩怡最後的喊話，每隻字吐出來都如此鏗鏘，這樣的強悍而精準的年輕女演員在香港真的是瑰寶。

電影縱使不是完美，但兩位導演在極大阻力下，完成了這部低成本之作，任俠與他的主創班底更成立了「豐美股肥」（Phone Made Good Film），繼續提倡以低成本高機動性的電影創作，衝擊主流商業製作。