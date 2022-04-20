20/04/2022
6個廚房和浴室設計提案：感受由和風到英式優雅的格調！如何透過Co-dining space增進與孩子交流互動？
陳丞軒
陳丞軒
陳丞軒，生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計，在香港做設計，在香港教設計。
現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。
寫設計
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長假期後輕鬆一點，為大家帶來幾個廚房和浴室的設計點子。廚房在風水學上是一屋的靈魂，主宰一家的健康和財富；而浴室這個私密空間，設計上可以如何花點小心思，平衡住家需要，又可以享受Me Time？
1. 日本湯享受
這個日本湯的設計很受我們的客人們歡迎，為我們這五年來帶來很多日本人客戶，乾濕則以玻璃屏分開，瓷磚是來自意大利瓷磚品牌Mutina的「Puzzle」，牆身使用簡潔的淨米白色瓷磚，配以同一系列的花磚，抽象的幾何圖案在地上拼砌出獨一無二的組合, 便是一個進化版的日式設計。在浴缸旁邊加上透明把手，讓客人的媽媽上落時更安全。
2. 和風浴室「浴廁分離」
感受和風還有「浴廁分離」的設計，容易打理之外，還可在有限空間內，讓家人同時使用洗手間、浴室和盥洗的部份。極致一點，牆壁就用適合香港潮濕天氣的硅藻土工藝，再配置日式座廁和購自東京的銅製毛巾架，每天的梳洗時刻也元氣滿滿！
3. 浴室裏的英式優雅
相信這是每位女士夢寐以求的浴室——別致的Mutina花紋瓷磚、英式木製百葉窗、懷舊龍頭及花灑，一切來得柔和又優雅。梳妝間用上英倫藍色點綴牆身塑口粉和櫃門，和位於牛津道的大宅特別相襯。
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