6個廚房和浴室設計提案：感受由和風到英式優雅的格調！如何透過Co-dining space增進與孩子交流互動？

長假期後輕鬆一點，為大家帶來幾個廚房和浴室的設計點子。廚房在風水學上是一屋的靈魂，主宰一家的健康和財富；而浴室這個私密空間，設計上可以如何花點小心思，平衡住家需要，又可以享受Me Time？

1. 日本湯享受

這個日本湯的設計很受我們的客人們歡迎，為我們這五年來帶來很多日本人客戶，乾濕則以玻璃屏分開，瓷磚是來自意大利瓷磚品牌Mutina的「Puzzle」，牆身使用簡潔的淨米白色瓷磚，配以同一系列的花磚，抽象的幾何圖案在地上拼砌出獨一無二的組合, 便是一個進化版的日式設計。在浴缸旁邊加上透明把手，讓客人的媽媽上落時更安全。

2. 和風浴室「浴廁分離」

感受和風還有「浴廁分離」的設計，容易打理之外，還可在有限空間內，讓家人同時使用洗手間、浴室和盥洗的部份。極致一點，牆壁就用適合香港潮濕天氣的硅藻土工藝，再配置日式座廁和購自東京的銅製毛巾架，每天的梳洗時刻也元氣滿滿！

3. 浴室裏的英式優雅

相信這是每位女士夢寐以求的浴室——別致的Mutina花紋瓷磚、英式木製百葉窗、懷舊龍頭及花灑，一切來得柔和又優雅。梳妝間用上英倫藍色點綴牆身塑口粉和櫃門，和位於牛津道的大宅特別相襯。

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