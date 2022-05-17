17/05/2022
有木材的空間，總是感覺自然自在！認識三個木工藝小知識：名栗、木桶、蝴蝶榫
陳丞軒
陳丞軒
陳丞軒，生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計，在香港做設計，在香港教設計。
現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。
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身處於有木材的空間，總是感覺從容不迫。不同的木工藝用在不同種類的木質、色澤和紋理，也是一門藝術。今次介紹三樣關於木的小知識，讓你認識一種木材、一種木製品和一種木工藝。
精雕細刻的名栗技法
在大家都很喜歡的中醫師項目，特別在玄關位置用上名栗木。名栗源的來源，是以前在山上運送原木時，為免木頭被蟲子啃咬，必須刮除表皮的過程。後來，日本職人把它應用於技藝，透過刻鑿削掉木頭表面，構成獨特的六角形紋理。因職人的重視，此技法廣泛應用於數寄屋造的門、柵欄、壁板等設計上，形成細膩的花紋。在牆身上方，我們採用了硅藻土牆漆，這樣的結合在視覺還是觸覺上，皆自然又帶韻味。
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以名栗技法加工的牆身與燈光相配合，營造溫暖的質感。牆腳的射燈不但能讓紋理更清晰，也可避免弄花牆身。
日本獨有的木桶手藝
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中醫師客人很懂得享受生活，在那個仿日本湯的浴室，他搜羅了一個檜木浴桶，如此微小的舉動，為空間增添了層次感。小小的檜木浴桶讓我想到日本京都的木桶手藝。曾經何時，木桶與京都人的生活息息相關。除了洗澡、洗衣、洗臉外，釀酒、製作漬物、盛飯等等，都會用上木桶。二戰前，在京都市內有超過二百家木桶製作工房。創立於昭和初期的「中川木工芸」是現時京都碩果僅存的木桶工房。木桶只以底板，側板和固定側板的金屬圈三個元素構成。當水倒進木桶時，木頭便會膨脹，把縫隙填滿。因此，側木板彼此間的接觸角度事關重要，製作滴水不漏的木桶，除了考驗職人的工藝，也需要精密的計算。
身為第三代傳人的中川周士，除了傳承家族的手藝外，這些年來，他潛心鑽研如何能巧妙地運用木材特性，設計更多具備不同功能、款式不一的木桶。下圖的木香檳桶便是他的代表作。
蝴蝶榫修復工藝
我們曾為本地一家威士忌酒吧建造日式庭園，店內有一張沙比利木製成的木檯。由於長年累月的使用，木檯出現裂痕，於是我們請本地年輕木匠 Ken為店家修復。在第二次修復時，木匠在裂縫中以蝴蝶榫技法嵌入另一種木材。顧名思義，蝴蝶榫像蝴蝶般擁有一雙「翅膀」，能把兩塊木板拼接，常用於修補裂痕。新木材與原木材之間雖有差異，兩者融為一體時卻能帶來強烈的視覺衝擊，更能體現渾然天成的瑕疵之美
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下次看到木的製品，不妨了解多點木的種類、來源、手工等等，可能會發現自己特別鍾情某種木味、紋理或色澤，應用到未來的家居設計當中！
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