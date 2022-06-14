同樣是青瓷，如何辨認它是宋官窯器，還是龍泉仿官窯器？

台北宇珍國際拍賣公司將於6月19日拍賣一支「南宋官窯長頸瓶」，估價800,000-1,000,000新台幣，可說是非常之低。來源方面並非特别顯赫，只有一次在小型拍賣行Doyle 1999年的拍賣記錄。

藝術媒體如何推介這一件拍品？它說：「長頸瓶釉色粉青，瑩潤如美玉，釉面開片紋飾縱横交錯，並顯露紫口鐵足的特徵。」人為的圖案才叫紋飾，自然開片不能稱作紋飾；所說的紫口亦非明顯。

同樣是青瓷，北宋汝窯往往拍出天價，宋代官窯卻斯人獨憔悴，市價不及北宋汝窯的十分之一，到底是甚麼原因呢？從美學上來說，宋代官窯的器型與釉色之美，與北宋汝窯的互相比較，只在伯仲之間。兩者最大的分別是北宋汝窯是高古瓷中的超級名牌，亦非常稀缺，自然多人追捧；宋代官窯卻有修内司、郊壇下之分，又扯上哥窯、龍泉仿官，混沌一片，令人不容易分辨，再加上傳世品比北宋汝窯多很多，市場價格自然大幅度落後於北宋汝窯。

宋代浙江龍泉窯仿造宋代官窯，是基於商業上的考慮，並非刻意騙人；現在的拍賣行稱此類作品為南宋官窯，是意圖魚目混珠，不可不防。

宋代官窯的特徵是薄胎厚釉、紫口鐵足、灰胎、釉面開大小不同的片紋，釉色以粉青、灰青為主，亦即是偏藍、偏灰的色調，不難辨認。米黄色釉的宋官窯與哥窯類似，因此出現官哥不分一說。

大部分宋官窯器比較輕身，此是由於胎薄所致。灰胎是由瓷石加入少量紫金土配制而成，是宋官窯器的標準胎色，亦是造成紫口鐵足的原因。

資深收藏家、古董商鑑定一件高古瓷，第一眼的印象至為重要。器型、釉色與自己熟知的某類瓷器不符，即刻產生懷疑，很難改變。

拍品「南宋官窯長頸瓶」並没有出現紫口的現象，令人懷疑它並非宋官窯器，可能是龍泉仿官窯器！

從市場價值來說，如拍品是宋官窯器，估價800,000-1,000,000新台幣是仙丹價錢；如是龍泉仿官窯器，估價卻非常合理。

那麽，如何確定它是宋官窯器，還是龍泉仿官窯器？第一個步骤是將拍品與修内司、郊壇下窯址出土的殘器、殘片比較器型、釉色；第二個步骤是將拍品與傳世的館藏宋官窯器比較。

值得留意的一點是古代並没有龍泉仿官窯器這種叫法，它是當代某些拍賣行、古董商為了提高某類與宋官窯器相似的龍泉青瓷的售價，而刻意作出的描述。誠實的拍賣行業、古董商將兩者劃分得很清楚，宋官窯器就是宋官窯器，龍泉青瓷就是龍泉青瓷，不會將兩者混為一談。

一件青瓷如果不具備宋官窯器的所有特徵，將它看作龍泉青瓷是萬全之策。