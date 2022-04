從黃進曦和張施烈的筆下，感受藝術中的圓滿與放空

最近,本地藝壇新星、獲國際媒體CNN評為 “one of city's most celebrated and collected contemporary artists” 的黃進曦,在Bonhams拍賣行展出的一系列彩色山水作品,引起藝術界不少朋友的關注(有人更戲稱他為「藝壇姜濤」,lol,可見其受歡迎程度)。

To put it simply:此時此刻,觀眾需要的是怎樣的藝術?