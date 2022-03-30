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30/03/2022

從黃進曦和張施烈的筆下，感受藝術中的圓滿與放空

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  • 伍常

    伍常

    香港大學現代語言及文化學院客席講師，曾任職於佳士得美術學院及邦瀚斯拍賣行，在本地藝術界有多年工作經驗。熱愛中國水墨、詩詞、普洱茶、紅樓夢，一直致力在各大媒體平台傳播東方文化美學。

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    逢周一更新

　　經歷過兩年反反覆覆的疫情，身邊許多朋友都因為各種各樣的原因而在精神上承受著不少壓力，有些更嚴重得患上不同程度的抑鬱症（Depression）。

 

　　嗚呼哀哉。

 

　　身為藝術工作者，我有時都不禁問自己，其實我每天做緊的工作，策劃的展覽，推廣的藝術，甚至是在這一刻正在寫的文章，跟觀眾當下的所思、所想、所憂、所愁的東西究竟有沒有關係呢？

 

　　To put it simply：此時此刻，觀眾需要的是怎樣的藝術？

 

　　最近，本地藝壇新星、獲國際媒體CNN評為 “one of city's most celebrated and collected contemporary artists” 的黃進曦，在Bonhams拍賣行展出的一系列彩色山水作品，引起藝術界不少朋友的關注（有人更戲稱他為「藝壇姜濤」，lol，可見其受歡迎程度）。

 

黃進曦《麥理浩徑第八段》

 

　　每次看黃進曦的作品，心中總有一種油然而生的「幸福感」。

 

　　但這種美好的幸福感，在黃氏只此一家的既繽紛又dreamy的色彩映照下，卻又吊詭地產生一種難以名狀的距離感。

 

　　黃進曦的畫，「靚」是無容置疑；他對於「顏色」的掌握和運用，在亞洲當代藝術史也肯定佔有一席位。

 

　　而在疫症蔓延期間，他的畫作彷如劏房中的一扇小窗口，給在過去幾年受盡不同程度磨難的眾生鬆一口氣⋯⋯或甚至彷彿發咗場好夢咁，安慰自己「其實香港仲係好靚」，只要心存感恩的心，明天必定會更好。

 

　　但每天看著那些漸已令人麻木的抗疫新聞，實在再難以自欺欺人地說服自己，黃進曦所描繪（或interpret）的香港，還是那個曾經如此美好的香港。

 

　　人生，實難。

 

　　正當萬念俱灰的時候，我再次遇上另一位香港藝術家張施烈在Touch Gallery舉行的作品展《虛空》。

 

張施烈個展《虛空》@ Touch Gallery

張施烈個展《虛空》@ Touch Gallery

張施烈個展《虛空》@ Touch Gallery

 

　　去年，可說是張施烈非常活躍的一年。他先後在本地的Touch Gallery、唐人藝術基金會、Rossi & Rossi、Whitestone以及東京的Tokyo Gallery + BTAP等畫廊展出。

 

　　《虛空》，是張施烈在Touch Gallery連續第二年做的encore個展。

 

　　展覽中，張施烈以其一貫的精準和專注，樸實無華地展現出他對於光（虛）與建築（實）的藝術處理。

 

　　《虛空》展覽簡介說：「空即是滿，滿即是空。」

 

　　如果說，「黃進曦‥麥理浩徑」是一場關於圓「滿」，令人蠢蠢欲動，連眼睛都想去旅行的視覺盛宴，張施烈的《虛空》就是一場關於放「空」，讓觀者得以平心靜氣地，在亂世中照見五蘊的修行機會吧。

 

　　展覽簡介又說：「虛空是一種概念，一種玄學，亦可以是一種美學。」

 

　　我倒覺得，張施烈畫中所呈現的那種「空」，並不僅僅是一個概念、玄學、美學，而是在法度不行、人心渙散的當下的一顆靈丹妙藥，使我們在「空」中的那一剎那光影，領悟出老子所說的「致虛極，守靜篤」那種超脫的人生境界。

 

　　色即是空，空即是色，受想行識亦復如是。

 

　　感謝黃進曦和張施烈，給我上了寶貴的一課。


 

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