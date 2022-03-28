盤點奧斯卡2022值得一看的電影！《王者世家》、《在車上》、《犬山記》，我們喜歡看電影，因為總在電影裡看見自己！

一年一度的電影屆盛事於荷里活Dolby Theatre拉開帷幕，同時也在嘩然中結束。來到今屆，奧斯卡已經是第94屆了，亦在今年回歸實體展。坦白說，頒獎典禮這兩年在疫情中舉行，感覺少了不少聲色；原諒編者的印象依舊停留在2019年，由皇后樂隊QUEEN和Adam Lambert 演唱經典金曲，為頒獎典禮拉開序幕；又或者是2020年，Billie Eilish以「披頭四」的〈Yesterday〉，懷緬 NBA傳奇球星Kobe Bryant與台灣男星高以翔一幕，讓人鼻酸。



雖然頒獎典禮不如疫情前精彩，但好電影卻依舊讓人期待。但正當以為今年會在平淡中度過之際，Will Smith的一個小插曲似乎忽然變成了2022奧斯卡印象。今次惹起熱話的正是以棟篤笑出道的Chris Rock，因調侃Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith像《G.I. Jane》中造型，因此惹得Will Smith忍不住走上台給了他一拳。不過Jada Pinkett Smith確實是因長年受脫髮困擾，才以接近光頭的造型示人；而Chris Rock已經不是第一次因失言而引起不滿，不過這次確實是著實的難忘！



說起Will Smith，轉頭他就登上了舞台，憑電影《王者世家》拿下了最佳男主角，在上台致辭時，不忘道歉並流淚表示：「我知道我們做這行，你必須能夠忍受別人的欺凌，忍受別人對你私生活的指指點點，忍受別人對你的不尊重，還要笑著假裝這一切沒關係。」有傳荷里活高層因不滿次暴力行為正討論影帝獎座的可能性，對此你又怎麼看呢？

《王者世家》



除了奧斯卡頒獎典上的小插曲，還有不少好電影值得矚目。先說Will Smith的《王者世家》（King Richard）。電影今年於奧斯卡獲多項提名，包括入圍最佳電影、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本、最佳原創歌曲及最佳剪接。故事講述網球巨星Venus Williams和Serena Williams的父親兼教練Richard Williams（Will Smith飾）如何指導女兒們走出屬於自己的網球路的人生。感覺電影像《The Pursuit of Happyness》般，以簡單平實的敘事手法，卻透著感動和激勵，讓人看完會心一笑，平淡中帶著幸福。



而Will Smith 亦憑藉此電影奪下首次影帝，這次是他入行37年，第三次提名奧斯卡影帝。由《Men in Black》到《I Am Legend》、《雙子殺手》等，甚或由《The Pursuit of Happyness》到今次的《King Richard》，其實不論是否有獎座，能文能武的Will Smith多年來飾演的角色與演技已深入民心，不過看著Will Smith黑白參半的鬍鬚，仿如看見了他在電影中，與大家歲月相伴的日子。



《王者世家》預告片





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