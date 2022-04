盤點奧斯卡2022值得一看的電影！《王者世家》、《在車上》、《犬山記》，我們喜歡看電影，因為總在電影裡看見自己！

而Will Smith 亦憑藉此電影奪下首次影帝,這次是他入行37年,第三次提名奧斯卡影帝。由《Men in Black》到《I Am Legend》、《雙子殺手》等,甚或由《The Pursuit of Happyness》到今次的《King Richard》,其實不論是否有獎座,能文能武的Will Smith多年來飾演的角色與演技已深入民心,不過看著Will Smith黑白參半的鬍鬚,仿如看見了他在電影中,與大家歲月相伴的日子。

