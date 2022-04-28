細味《月老》：比《那些年》更催淚的九把刀新作！ 扣人心弦的愛情金句，足讓人哭崩

由九把刀操刀的電影《月老》（Till we met again) 在Disney+上線，看過的網民都紛紛留言「建議多準備幾包紙巾才看」、「《那些年》的回憶湧回來了」、「男生也忍不住爆哭」。編者鐵石心腸的男朋友在男主角說出最感人的「那句話」時，也忍不住泣不成聲。九把刀筆下的每句電影對白就如利刀般戳中觀眾的淚腺，看看這5句感人對白，你腦中浮現的是誰？

愈是簡單的愛情才愈感動！

現代人的愛情觀，現實得讓人質疑，擇偶條件更像找工作，人工高、有升值潛力、還要能讓自己提升等等。難道這樣人生才夠精明？但這樣的愛情也如一張薄薄的工作合約，當條件失效，關係一戳就破，分開也許只需7日通知。

九把刀所說的愛情故事之所以能有催人熱淚的魔法，因為他筆下的愛情是真摯而忠貞的。相愛其實不需要原因，相處間突如其來的觸電感、日久升溫的感情，甚至電影中所說的前世今生、命中注定都是愛情的導火線。《月老》訴說著一段超越生死、跨越輪迴的愛情，轟烈的愛情加上輕鬆的情節、柯震東搞笑的演技，讓電影泛著台灣式的溫情感動。看完他的電影，總會讓人感到「那些年」的感覺回來了，並不只是《那些年》那部電影，而是最懵懂的青春時期，偷偷暗戀隔離班的同學、刻意與喜歡的人鬥嘴、以為愛上就是「happily ever after」。

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