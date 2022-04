從大會堂看我們的香港：代表時代的符號和集體的回憶，已超越時間的界限

匯豐總行的價值體現在它改變了整個建築的觀念,是全球高科技建築的先驅,大會堂不能與其相比較,但於當時的香港來說,特別是戰後的百廢待興的狀態,大會堂擔起了香港建立戰後形象的一個重要里程碑;現代化的建築風格也將香港戰前的建築風格重新定位,成為了當時建築潮流的新方向。與此同時,大會堂是當時唯一的文化環境,每一件與文化有關的事情就與大會堂有所扣合,「大家的集體回憶與成長都在這裏,幾代香港人都與大會堂一起成長,這些價值早已超越了它在美學上的價值,更是超越過去以年限為主的界限。」就如Norman Foster makes the changes、許冠傑makes the changes、大會堂,同是。到了今天,也算是給它一個認可。

既然香港建築的經典是Norman Foster的匯豐總行,那麼由一個高盒和一個矮盒組成的大會堂,又有甚麼驚為天人之處呢?馮永基以上世紀七、八十年代的許冠傑為例,自問自答地說,「許冠傑唱歌好不好聽?唱著唱著還可以聽到換氣和喘氣聲,吉他又不算特別厲害,為甚麼他是經典呢?」他頓了幾秒,似乎在等待我的答案,隨後用了形容Norman Foster的同一句話去形容許冠傑,「Because he makes the changes.」