從大會堂看我們的香港：代表時代的符號和集體的回憶，已超越時間的界限

談及香港建築，可謂百花齊放，既有傳統百年古建築，也有世界各大名家的手筆，總而言之，八面玲瓏、面面俱到。但說到代表香港的建築時，浮現於你腦海的那個經典又是甚麼呢？

數月前，香港大會堂（Hong Kong City Hall，下稱大會堂）在踏入六十周歲之際，亦被古物古蹟辦事處列為香港法定古蹟。在130多座法定古蹟中，大會堂不僅是首幢戰後落成的建築，還是最為年輕的法定古蹟。

大會堂於1962年3月2日落成開幕，在此之前，第一代大會堂的舊址就是位於現今的匯豐總行，出自法國建築師Achille-Antoine Hermitte之手，走的是17世紀歐洲盛行的巴洛克風格。在拆除重建之際，抹去了那絲文藝復興的古典主義，換上現代化的新裝，亦為歷史掀開了一個重要的篇章。

談及大會堂，前建築署高級建築師馮永基和便和它甚有淵源，除了年少時候經常流連，在建築署時，曾兩次參與大會堂的改建工程，關於大會堂的來龍去脈，他就像一本行走的活字典。「很多人都曾問我，香港建築的經典是甚麼？是不是大會堂嗎？」正期待他的回答之際，他卻給出了一個否定的答案。「大會堂是我們歷史上的經典，但香港建築的經典卻是滙豐總行。」

第四代香港匯豐總行大廈於1986年落成，由Norman Foster設計，與大會堂相差20逾年。匯豐總行以十分昂貴的造價見聞，但讓它成為歷史經典的卻是其創新的建築方法。馮永基難掩激動，彷彿開啟了建築歷史課模式，「Norman Foster勝在改變整個建築的觀念，他用組件和扣合的方法，去『組裝』建築。就好像現在造車一樣，零件分別來自世界各地的廠房，運回來再一拼組合，完全打破了傳統建築的方法。其實它不僅是香港的經典，還是全球性、整個世界的經典。」

既然香港建築的經典是Norman Foster的匯豐總行，那麼由一個高盒和一個矮盒組成的大會堂，又有甚麼驚為天人之處呢？馮永基以上世紀七、八十年代的許冠傑為例，自問自答地說，「許冠傑唱歌好不好聽？唱著唱著還可以聽到換氣和喘氣聲，吉他又不算特別厲害，為甚麼他是經典呢？」他頓了幾秒，似乎在等待我的答案，隨後用了形容Norman Foster的同一句話去形容許冠傑，「Because he makes the changes.」

回看六十年代的香港，大多以國語歌為主，因為香港的早期，全然靠外來人撐起。1945年至1949年間，因戰爭原因，有超過百萬人從內地來到香港尋求庇護，「他們帶來了金錢和知識，改變了整個經濟命脈，重塑了香港。」說起歷史，馮永基也是喋喋不休。

既然是庇護，香港某程度於他們而言，就是一個過渡，並無太大歸宿感。而十餘年的過渡期，該走的都走了，留下的就真的留下了，而六十年代末的六七暴動，無論對香港人，還是當時的港英政府而言，都是一個覺醒期。「七十年代開始，福利主義崛起，房屋、醫療、教育、郊野公園逐漸成形，廣東話文化同是。國語歌走入低潮，取而代之的是英文歌，但誰曾想到，殺出一個香港仔。」

「半斤八兩 做到隻積咁樣……」

「學生哥 好溫功課 咪淨係掛住踢波……」

許冠傑貼地又通俗的歌詞和旋律，掀起了廣東歌的發展和熱潮。「除了歌貼地之外，忽然有種本土主義的感覺出來了。」所以，有時無關美不美、好不好，事關改變了甚麼。

和馮永基聊建築，不全是建築，還是歷史與文化。雖說廣東歌和香港建築沒有必然的關係，但流行文化的出現卻與社會背景息息相關，而當下社會的各種需求則反映在各行各業、各個面貌上，包括建築。

一個時代的符號

要說大會堂的歷史與故事，真是一匹布這麼長，馮永基深入淺出、長話短說。「首先，為甚麼意義這麼大？集體回憶是必然的，但宏觀來說，就是它在當時香港的角色。」

回看第一代大會堂，於1869年落成，由當時的香港上流社會發起，經由籌款並成功要求政府撥地而落成。當時大會堂設有劇院、圖書館、博物館等設施，但它的角色更像是上流社會的社交場所，並不親民。隨後於1933年拆除，在拆除與重建之際，當中拉扯逾30年，而讓其停滯不前的很大原因是第二次世界大戰的爆發。

「當時的華人社會和西方社會都很期待大會堂的出現，畢竟拉扯了這麼久，就像現在的西九一樣，希望打造一個文化的新角色給香港人，重新出發。當然也希望它是前衛的，與過去不同，在時代中找到突破。」戰後的大會堂，最初的設計其實交由香港大學建築學院系主任Raymond Gordon Brown起擬草圖，團隊中也包括了廖本懷。但最後因成本與造價太高，港英政府選擇放棄了原本的設計，轉手交由工務局的Ron Philips和Alan Fitch設計並完成，就是現在我們看到的一高一低的白盒子，簡約至極，與第一代的巴洛克風格形成極大的對比。不僅如此，新的大會堂在角色上也變得親民在地，內設的圖書館、劇院、展覽館、婚姻註冊處等均歡迎普羅大眾，一洗「難以接近」的感覺。

匯豐總行的價值體現在它改變了整個建築的觀念，是全球高科技建築的先驅，大會堂不能與其相比較，但於當時的香港來說，特別是戰後的百廢待興的狀態，大會堂擔起了香港建立戰後形象的一個重要里程碑；同時，現代化的建築風格也將香港戰前的建築風格重新定位，成為了當時建築潮流的新方向。

功能和美學，怎看大會堂的美？

大會堂有高低座，中間是內園和迴廊，與古典建築的對稱、平均、裝飾、拱頂大有不同。從古典主義走到功能主義，大會堂在建築風格上，是一個階段性的突破。「雖然現代建築不是我們發明的，但確實是一個和西方建築接軌的標記。」馮永基說道。

除了意義上，又怎從美學上看大會堂呢？「現代建築的理念講求虛實對比、高低之間的關係。大會堂有高低座，中間是平面的空間，已經在虛實之間遊走；若在細看，牆與窗其實也是一種虛實扣合。」從功能性出發，高座可以採光，所以窗門設於前後；低座一邊為劇院，另一邊則是展覽館；本質上，劇院不需要自然光，所以設計上自然就沒有窗戶的考量，而向海的展覽館則相反，「看大會堂的美學，可從功能意義的角度上去看。」

從古蹟角度來看，大會堂是非常年輕。「過去，大家對於古蹟經常用年限去計算，但這個思路卻在天星碼頭事件開始產生了很多的新角度。」舊中環天星碼頭有48年歷史，當時因為填海工程需將其拆卸，此舉引起了不少市民的不滿；有人認為將天星碼頭拆卸的同時，也破壞了香港人的集體回憶。「這個情況下，現在看古建築不再是看年限；不論它是五十年，還是一百年，它在社會中帶來甚麼集體回憶更為重要。」

匯豐總行的價值體現在它改變了整個建築的觀念，是全球高科技建築的先驅，大會堂不能與其相比較，但於當時的香港來說，特別是戰後的百廢待興的狀態，大會堂擔起了香港建立戰後形象的一個重要里程碑；現代化的建築風格也將香港戰前的建築風格重新定位，成為了當時建築潮流的新方向。與此同時，大會堂是當時唯一的文化環境，每一件與文化有關的事情就與大會堂有所扣合，「大家的集體回憶與成長都在這裏，幾代香港人都與大會堂一起成長，這些價值早已超越了它在美學上的價值，更是超越過去以年限為主的界限。」就如Norman Foster makes the changes、許冠傑makes the changes、大會堂，同是。到了今天，也算是給它一個認可。