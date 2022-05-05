台灣人氣插畫家保羅先生《妙想天開》畫展：滿滿黑色幽默趣味日常，一同笑住迎接繽紛初夏！

海港城・美術館定期舉行各式各樣小型藝術展覽，以更親切貼地形式，讓市民在逛街購物之餘，也可花點時間欣賞來自世界各地的藝術作品，今個初夏就迎來台灣人氣網絡插畫家保羅先生的《妙想天開》個人畫展，一大堆後助力超強、讓人會心微笑的黑色幽默畫作，定能引起你我共鳴，笑住過繽紛初夏。

每天望著同一個天空、走同一條上班路，都市人在繁忙又乏味的工作生活中，確實需要一點幽默調劑。保羅先生擅長運用文字諧音、繽紛飽滿的色調、鮮明的文青畫風，在平凡的日常加入幽默諷刺、天馬行空，創作出一系列引發共鳴的有趣圖文作品。由今日起至6 月 5 日，「海港城・美術館」就會舉行保羅先生首個香港個人作品展《妙想天開》，當中精選保羅先生過去 8 年近 50 幅精彩作品，讓各位慢慢欣賞。

「我喜歡觀察大家對於每篇作品的留言與互動，可以獲得共鳴是很有成就感的㇐件事。」—— 保羅先生

保羅先生的創作靈感多半來自日常生活，尤其是與朋友聊天、逛街吃飯、工作、年輕人話題等，從日常生活得到的靈感刺激，以詼諧圖文手法畫出來。透過簡單的插圖和文字，讓人引起共鳴，而將「文字具象化」更是保羅先生的作品特色之一，例如《靠臉吃飯》、《小鮮肉》、《禮儀頸肌》等，可愛有趣又具特色的生活日常，讓人會心微笑。

保羅先生更特別為今次展覽，全新創作了三幅以香港地道小吃為主題的作品 —《大佛雞蛋仔》、《喜怒哀蛋撻》及《戲水鴛鴦咖啡》。

除了欣賞畫作，大家亦可選購各款展覽限定精品，包括明信片、貼紙、手機殼及環保布袋等，把保羅先生的幽默帶回家。

保羅先生《妙想天開》個人展覽

日期： 2022 年 5 月 5 日至 6 月 5 日

時間：上午 11 時至下午 10 時

地點：「海港城・美術館」（海港城海洋中心二階 207 號舖）

查詢：Harbour City