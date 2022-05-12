藝遊5月：從Art Basel到Art Central再到French May，琳瑯滿目大型藝文活動大綻放，一洗疫情倦怠！

近日雨水頻頻落，仿如預示著夏日的到來。踏入帶著燥熱的五月，偶爾還能感到吹來絲絲涼風。五月，雖是燥熱，但也躁動，一系列的藝文活動像開了花一般在這個月份一次過綻放，為疫情帶來的倦怠期增添一絲喘息空間。在琳瑯滿目的藝文活動中，編者先為大家介紹幾個較為大型的藝術博覽會，下篇再推介一些與藝術博覽會同期進行的畫廊展覽，讓這個五月忙碌起來！

#1 Art Basel

27 – 29 May

因為疫情原因，Art Basel近年的展會也變得不穩定。不過作為藝術界的重頭戲，只要落實舉辦，似乎便能帶動舉辦月份的氣氛。今年Art Basel由三月延期至五月，於會展舉辦。規模方面，與上年一樣，由雙層改為一層，參展畫廊共132間，比起全盛時期數量幾乎減半。

由於規模縮小，今年的展區主要聚焦在「藝廊薈萃」、「亞洲視野」及「藝術探新」，展示由畫廊帶來的二十及二十一世紀的現當代藝術品，涵蓋畫作、雕塑、繪畫、裝置、攝影、電影、錄像等多元及跨媒介的作品。「亞洲視野」則聚焦亞太地區的藝術家創作，這系列展品更多在專題研究上，更注重自身文化的特色；而「藝術探新」展區則聚焦於新一代的年輕藝術家，在這裡，或許能找到一些創新的靈感與潛力。除此以外，展會也保留了主題放映會的「光映現場」、探討藝術的「與巴塞爾藝術展對話」和「藝文出版」。雖然沒有了編者最喜愛的「藝聚空間」展示的大型雕塑和藝術裝置，但依舊期待能在展會中找到讓你難忘的展品。

日期：5月27-29日

貴賓預展（只限獲邀請人士出席）

5月25日（星期三）中午12時至晚上8時

5月26日（星期四）中午12時至晚上8時

5月27日（星期五）中午12時至下午2時

5月28日（星期六）中午12時至下午2時

5月29日（星期日）上午11時至中午12時

開幕之夜

5月27日（星期五）下午2時至晚上8時

公眾開放時間

5月28日（星期六）下午2時至晚上8時

5月29日（星期日）中午12時至下午6時

地點：會議展覽中心 | 灣仔港灣道1號

購票：https://ticket.artbaselhk.online/zh/

查詢：Art Basel