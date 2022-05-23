Nike迷要朝聖！《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗館慶50周年！重溫經典球鞋、廣告！Nike Air主題隧道打卡！

50年有多久？是相逢恨晚的流行經典？還是反映世界觀的改變？來到2022年，運動品牌Nike也踏入了50周年慶典。半世紀以來，Nike的一句「Just Do It」，將運動的力量和精神向世界無限推進，為了慶祝品牌成立 50周年，Nike香港特意在K11 Musea 的K11 Art & Cultural Centre，創造了一場《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程，以「堅決不停 Never Done」的品牌理念，將過去的光榮時刻與品牌運動精神相互輝映，讓我們一同期待Nike的下一個50年。

《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程，分4大區域：Nike 50 Moments、Moon Path、Allure of Air及Move to Zero Lounge，生動呈現出 Nike 在不同領域的成就軌跡，同時重申 Nike 對支持運動員的堅定不變承諾。4個體驗空間充滿不同特色元素，打卡位滿滿，運動迷、潮流時尚迷都不容錯過！

Nike 50 Moments：過去、現在與未來的光輝

第一個體驗空間就是Nike 50 Moments，在沒有盡頭的跑道兩旁，各位可以透過主題影片，欣賞Nike 的過去、現在與未來，同時感受及重溫品牌歷史上的每個重大時刻，如經典球鞋的誕生、感動的廣告等；在影片中還會看到不少熟悉的香港運動員身影，如曹星如、歐鎧淳及張家朗等，看到每位為港增光的寶石，期待他們在未來的無限可能！

Moon Path：馬拉松跑鞋的熱血

第二個體驗空間是Moon Path，在1972 年首次亮相的 Moon Shoe，其實也算是印證了 Nike 獨立誕生之年，也是見證了Nike從始至今不變的熱血初心。在Moon Path 的跑道上，可以看到多款精心挑選、充滿歷史的跑鞋，尤其是第一雙由K11借出的超罕有Moon Shoe HK 最初版，單是看著這擁有歲月痕跡的跑鞋，也能間接感受到當時運動員的運動精神！

Allure of Air：Air 氣墊的百變魅力

到了編者最喜歡的Allure of Air，這個體驗空間以1970 年代亮相，完美融合設計、工程學及製造技術的Air 氣墊為主題。鏡面隧道、變色波波燈等特別元素，形成打卡一流的photo spot；隨著隧道緩步前進，亦可看到Nike 最具代表性的Nike Air，如何延伸出不同的形狀，放大版Air氣墊真的很可愛呢！

Move to Zero Lounge：邁向永續未來

最後一個體驗空間就是展示Nike 永續創新製作技術的Move to Zero Lounge。除了不停革新產品設計，讓運動員表現更上一層樓之餘，Nike近年亦在可持續發展方面不斷努力，旨於一同守護地球。在Move to Zero Lounge內，會看到Nike的環保高性能設計產品，如首批嘗試閉環式產品 — ZVEZDOCHKA，及 Pegasus Turbo Next Nature等。

另外，6位本地創意藝術家亦以「創建永續生活空間」為主題，將Nike的生產廢料，包括棄置的鞋盒及Nike生產過程中的碎布等，巧妙重生變成藝術作品，呼應Nike閉環式供應鏈系統的願景。而在場的藝術作品可單獨出售，所有收益將捐贈予由新世界發展策動之大型捐贈配對平台Share For Good，以支援受COVID-19影響的有需要人士，擁有社會負任的意義。

《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗館由今日起接受公開入場參觀，各位有興趣的話，需先到K11官網登記。

Nike at 50: A Genealogy of Progress

日期：2022 年 5 月 23 日至 6 月 11 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：K11 MUSEA 6 樓 K11 Art & Cultural Centre

登記：https://www.k11musea.com/happenings/nike-50th-booking-page/