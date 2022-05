Nike迷要朝聖！《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗館慶50周年！重溫經典球鞋、廣告！Nike Air主題隧道打卡！

50年有多久?是相逢恨晚的流行經典?還是反映世界觀的改變?來到2022年,運動品牌Nike也踏入了50周年慶典。半世紀以來,Nike的一句「Just Do It」,將運動的力量和精神向世界無限推進,為了慶祝品牌成立 50周年,Nike香港特意在K11 Musea 的K11 Art & Cultural Centre,創造了一場《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程,以「堅決不停 Never Done」的品牌理念,將過去的光榮時刻與品牌運動精神相互輝映,讓我們一同期待Nike的下一個50年。

《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗旅程,分4大區域:Nike 50 Moments、Moon Path、Allure of Air及Move to Zero Lounge,生動呈現出 Nike 在不同領域的成就軌跡,同時重申 Nike 對支持運動員的堅定不變承諾。4個體驗空間充滿不同特色元素,打卡位滿滿,運動迷、潮流時尚迷都不容錯過!

Nike 50 Moments:過去、現在與未來的光輝

第一個體驗空間就是Nike 50 Moments,在沒有盡頭的跑道兩旁,各位可以透過主題影片,欣賞Nike 的過去、現在與未來,同時感受及重溫品牌歷史上的每個重大時刻,如經典球鞋的誕生、感動的廣告等;在影片中還會看到不少熟悉的香港運動員身影,如曹星如、歐鎧淳及張家朗等,看到每位為港增光的寶石,期待他們在未來的無限可能!

Moon Path:馬拉松跑鞋的熱血

第二個體驗空間是Moon Path,在1972 年首次亮相的 Moon Shoe,其實也算是印證了 Nike 獨立誕生之年,也是見證了Nike從始至今不變的熱血初心。在Moon Path 的跑道上,可以看到多款精心挑選、充滿歷史的跑鞋,尤其是第一雙由K11借出的超罕有Moon Shoe HK 最初版,單是看著這擁有歲月痕跡的跑鞋,也能間接感受到當時運動員的運動精神!

Allure of Air:Air 氣墊的百變魅力

到了編者最喜歡的Allure of Air,這個體驗空間以1970 年代亮相,完美融合設計、工程學及製造技術的Air 氣墊為主題。鏡面隧道、變色波波燈等特別元素,形成打卡一流的photo spot;隨著隧道緩步前進,亦可看到Nike 最具代表性的Nike Air,如何延伸出不同的形狀,放大版Air氣墊真的很可愛呢!

Move to Zero Lounge:邁向永續未來

最後一個體驗空間就是展示Nike 永續創新製作技術的Move to Zero Lounge。除了不停革新產品設計,讓運動員表現更上一層樓之餘,Nike近年亦在可持續發展方面不斷努力,旨於一同守護地球。在Move to Zero Lounge內,會看到Nike的環保高性能設計產品,如首批嘗試閉環式產品 — ZVEZDOCHKA,及 Pegasus Turbo Next Nature等。

另外,6位本地創意藝術家亦以「創建永續生活空間」為主題,將Nike的生產廢料,包括棄置的鞋盒及Nike生產過程中的碎布等,巧妙重生變成藝術作品,呼應Nike閉環式供應鏈系統的願景。而在場的藝術作品可單獨出售,所有收益將捐贈予由新世界發展策動之大型捐贈配對平台Share For Good,以支援受COVID-19影響的有需要人士,擁有社會負任的意義。

《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗館由今日起接受公開入場參觀,各位有興趣的話,需先到K11官網登記。

Nike at 50: A Genealogy of Progress

日期:2022 年 5 月 23 日至 6 月 11 日

時間:上午 11 時至晚上 9 時

地點:K11 MUSEA 6 樓 K11 Art & Cultural Centre

登記:https://www.k11musea.com/happenings/nike-50th-booking-page/