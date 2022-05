ArtInvest：細數Art Basel 2022十間畫廊的焦點作品！盤點藝術家近年在藝術市場走向

B:去年,漢雅軒帶來了王冬齡的巨型書法,今年則有梁基爵的作品《忐忑》(Fidgety :In between up & down)。遠睇不知道是甚麼,但近看或者仔細聽,你會發現原來是心跳的聲音。作品靈感來自中文字「忐忑」,以心跳快慢去表達情感。對我而言,就像「突如其來心跳的感覺,未預計這一秒會這麼震撼我。」 H:這些作品果真要現場看才能感受到這個氣氛,單靠相和影片效果就差很遠!這位藝術家讀音樂出身,而藝術有趣的地方就是可以抽絲剝繭,從作品中找到一些與藝術家相關的東西。

You May Also Like