ArtInvest：細數Art Basel 2022十間畫廊的焦點作品！盤點藝術家近年在藝術市場走向

今期 ArtInvest和大家來到Art Basel現場，一邊感受年度藝術界盛事的氣氛，一邊和大家看看今年畫廊所帶來的焦點作品。Art Basel 作為全球最大的藝術展會之一，當中所展示的作品和動向都受到矚目；除了大眾可以親臨現場欣賞藝術作品外，藏家亦會到場找找心頭好。今次，我們從藝術投資角度出發，和大家一起細數十間畫廊的焦點作品與盤點其藝術家近年的藝術市場走向。

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Tsoi, Tony Leung

Video／Ashley Tsoi, Tony Leung

Video Editing／Ashley Tsoi

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

＃1 藝倡畫廊 Alisan Fine Arts

許開嬌《膠袋刺繡：香港金魚街二》

B：作為香港人，第一個打頭陣的當然是要找一間香港的畫廊。Alisan Fine Arts是我最喜愛的一間畫廊。我記得當時他們的第一個展覽是在半山愛都大廈某一個單位舉行，轉眼之間都已經過了不知幾多個年頭，再次在Art Basel 重聚。今年他們帶來了許開嬌的作品，用刺繡在膠袋上繡上一隻又一隻的金魚，用栩栩如生形容，或許有點老土，用潮語去說，就是「好99」（好cute cute），有機會可以親臨現場感受！

＃2 漢雅軒 Hanart TZ Gallery

梁基爵《忐忑》

B：去年，漢雅軒帶來了王冬齡的巨型書法，今年則有梁基爵的作品《忐忑》（Fidgety ：In between up & down）。遠睇不知道是甚麼，但近看或者仔細聽，你會發現原來是心跳的聲音。作品靈感來自中文字「忐忑」，以心跳快慢去表達情感。對我而言，就像「突如其來心跳的感覺，未預計這一秒會這麼震撼我。」

H：這些作品果真要現場看才能感受到這個氣氛，單靠相和影片效果就差很遠！這位藝術家讀音樂出身，而藝術有趣的地方就是可以抽絲剝繭，從作品中找到一些與藝術家相關的東西。

＃3 季豐軒 Kwai Fung Hin Art Gallery

謝景蘭《內在空間》

B：今年季豐軒繼續主打謝景蘭的作品。買謝景蘭的作品要留意材質，因on canvas 和 on paper 的作品，價格可以相差好大。如果作品尺寸近兩米，在拍賣場上，高位曾經見過以千萬成交，不過當然不是一個常態。on canvas 小於一米半作品，價格大約徘徊在2,000,000港元至4,000,000港元之間。如果超過一米半就大約在5,000,000港元左右。當然以現在的市況和環球政治經濟的動盪，買這類型的作品就要考慮環球經濟的情況，主要留意作品轉手的情況。

這個藝術家的十大最高成交價格都是發生在香港的拍賣行中，曾經有一件作品在丹麥出售，然後在舊年於香港拍賣，賺大約兩倍。你要想想全球收藏家對這件藝術作品的需求，當然環球市場好轉之時，可能也是另一個故事。

H：說起謝景蘭，季豐軒今年就推出了一本謝景蘭的文獻冊。文獻冊不單可以讓你了解藝術家的生平，其實也是一個尋找作品來源的好方法！因為購藏作品一定要做足盡職審查，最基本就是看清楚作品來源和作品擁有權，萬一拍賣行刪除了拍品資料，也不會無從入手！