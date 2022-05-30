Netflix熱播劇《孟買大家姐》：妓女逆襲變女帝！6句寫實金句道出印度女性的悲慘命運

Netflix的印度電影《孟買大家姐》題材具話題性，剛上映便立即成為排行榜Top 1。這是一個講述被賣身的印度妓女從淤泥中掙扎重生，憑著勇氣及計謀成為當地黑幫大哥的契妹，還當選地區區長，為性工作者謀取福利！曲折、誇張的劇情竟是改編真人真事？電影中女主角讓人鼓掌的寫實金句，道出印度女性及妓女的心酸，讓我們反思性工作者的權益！

孟買女帝「甘古拜」的傳奇故事

電影講述一個出身名門的16歲印度女生，因為夢想成為電影明星，而被男朋友以介紹行內人為由，騙女生帶著家中珠寶私奔追夢。但實質上是將她騙去了孟買妓院賣身，女主角被餓了四日四夜後，最終屈服，還將自己改名為「甘古拜」。

由於她出身名門，她比起其他妓女都更有氣焰及學識，所以很快地成為了妓院中舉足輕重的妓女。一次她接待了一名有暴力傾向的黑幫客人，將她打至重傷入院，不過她的傷勢並沒有讓她害怕，她反而向黑幫大哥講道理，為自己討回公道，她極好的口才及智慧，贏得了黑幫大哥的欣賞，幫她報仇，更認她做契妹。

其後，她還順利地成為妓院的老闆，但她並不像其他媽媽桑般當妓女是賺錢工具，她一直致力幫性工作者爭取福利。她多次用自己的智慧及口才衝破重重難關，她贏得區長的名銜，即使面對學校遊行，提議清拆妓院，她都一一拆解，才讓該區超過4000名性工作者躲過流離失所的命運。

從被賣身妓女居然能一步一步成為舉足輕重的區長！這劇情也太離地了吧？其實這電影是根據真人真事改變，可能某些情節被美化了，不過「甘古拜」在當地是真有其人啊！讓我們看看電影中「甘古拜」震撼人心的金句吧！

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