那些年的青春偶像變了「乘風破浪的姐姐」！「凍齡外貌」加上人生閱歷，魅力Up！這6位大熱姐姐曾是你的偶像嗎？

內地綜藝節目「乘風破浪的姐姐」已經來到了第三季。第一季雖然在內地的呼聲很大，但是基於明星與我這90後比較遙遠，而且大多數是內地明星，所以編者並沒有太關注這個節目。來到第三季，這陣容哪是姐姐啊？Twins、薛凱琪、王心凌，不是一班青春偶像嗎？再仔細想想，便是一陣唏噓，原來我們那些年追過的偶像已經變成了是娛樂圈經驗滿滿的姐姐，而我們在社會上也早不是新鮮人了。既然這樣，不妨看看這6位「姐姐」的表演能否勾起你那些年的青葱回憶？

甜心教主：王心凌

出道差不多20年的王心凌在節目中演唱當年紅遍大街小巷的《愛你》，她穿起當年的服裝及打扮，彷彿吃了防腐劑般，外表與身材竟然與當年一樣！她演繹的《愛你》無論歌聲和舞步都沒有變，雖然稍嫌無新意，但是網民反而更受落，大讚「如坐時光機回到當年般」。雖然王心凌靜寂了幾年，不過演唱一首歌，馬上讓「王心凌演唱愛你」衝上內地熱搜的第一名，證明了她仍超人氣。

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她的甜美不是為歌曲而演繹的，就連與其他嘉賓的互動中，她的甜美也從言行舉止中自然流露，不愧為「甜心教主」。節目中網民留言，「王心凌的甜美會讓人（有）一看到就開心微笑的幸福感！」

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