麥當娜親自欽點出演自編自導傳記電影！古典系女伶Julia Garner不簡單！精湛演技早在《創造安娜》前已受肯定？

麥當娜Madonna在2020年宣布準備決定拍攝自編自導的自傳電影之後，由哪位演員來演繹這位流行樂天后的傳奇故事，就變成了傳媒瘋傳的話題，而根據昨日《Variety》的報導，麥當娜親自欽點早前出演《創造安娜》主角的Julia Garner來演出，報導指Julia Garner是從十幾位競爭對手中脫穎而出的，這讓人更加期待！在電影正式上映前，不如我們先來了解Julia Garner這位古典系女伶吧。

熱愛7、80年代的復古女子

第一眼見到Julia Garner，相信都會被她的一頭金黃色自然捲短髮吸引住目光，雖然這是與生俱來的，卻為這位女子埋下了一顆復古心的伏筆。比起現代電影，Julia Garner更愛的是70年代電影，她更曾於訪問中表示：「這（70年代）是屬於電影製片最好的年代。」，因此她在Instagram上亦充斥著懷念70年代電影的帖文。

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Julia曾說過，她心中的時尚範本是柯德莉夏萍Audrey Hepburn、美國前總統約翰甘迺迪之子小甘迺迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy，以及曾出演電影《教父》的Diane Keaton，受這些舊時荷里活女星、名媛的啟發，因此Julia Garner在不同的紅地毯上，也經常選擇具復古、古典氣息及美式奢華風格的禮服現身。配上Julia猶如洋娃娃般的臉蛋及窈窕身材，當然能展現絕美姿態及韻味，讓她來演繹婀娜多姿的麥當娜更是合適。

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