巴塞爾走了，藝術能否留下？

在資訊極速流轉的世界中，我們對時間的觀念好像也在不知不覺間產生了變化。熱門到冷卻的速度不過幾天之間，壽命短得可憐，過了兩天再次提及，似乎已不合時宜。年度一次的巴塞爾藝術展，將五月尾那個週末的藝術氛圍推到了高點，短短幾天的展覽中，有趣的不只是作品，還有齊聚一堂的人，包括藝術家、策展人、畫廊主理人、藝評家、收藏家、藝術愛好者等圈內或圈外人，每個人都帶著自身的期望與好奇，從中遊走⋯⋯於編者而言，或許這是捕捉不同的人談談藝術的好機會，在巴塞爾藝術展中思索，若沒有了它的袈裟，香港的那絲藝術氛圍會隨風而去嗎？當巴塞爾走了，藝術能否留下？

陳育強

#香港藝術家

陳育強（Kurt）2016年從中大提前退休後，便將注意力聚焦在創作上，記得他曾在某個訪問中提起，任教二十餘年，分析創作就做得多，將焦點放在自己的創作上卻很少。記得一次課堂，他以X軸與Y軸去比喻教育者與藝術家，教育者就像一條横軸，走的是中庸之道、面面俱全，盡可能帶出多元與多角度的思考之路；而藝術家就像一條縱軸，可以非常專注的聚焦於自己的創作，就像一條路走到盡。對於藝術，加上過往經驗，他總是能一針見血，看到深深處的東西。

「以前覺得香港藝術家的作品有點無病呻吟，現在似乎各方面都恰如其分。」

回望近年的藝術界，在社會事件和全球疫症的影響下，討論點及創作主題自然也離不開這些話題。縱觀大環境，整體而言或有所影響及打擊，但近五年香港的藝術環境卻反其道而行。陳育強表示，香港以前是一個比較繁忙、同一個時間有很多事情發生的都市，疫情反而給了藝術家空間可以專注創作，「眼見一些年輕藝術家進步很快，這個現象挺有趣，同時作品也因社會氣氛，有一個重量感；以前我會覺得香港藝術家的作品，有點無病呻吟，現在似乎各方面都恰如其分。」

「少了外界的參與，藝術圈裏的內向活動與交流反而多了。」

年度一次的巴塞爾藝術展亦受大環境影響有所改動，至少在規模上已經縮減了一半；再者，可見到本是由西方藝術主導的展會多了不少亞洲色彩，如來自日本、韓國、東南亞的畫廊，不僅如此，在封城後，更是多了香港本土畫廊與本地藝術家的進駐與參與。對此，編者也聽過兩種聲音，一種是替香港本地藝術所高興，另一種則是對巴塞爾藝術展的「國際頂尖」提出質疑，不管你是哪個觀點，我們都無法避免在大環境下所作出的應變。對此，陳育強卻認為少了外界的參與，藝術圈裏的內向活動與交流反而多了。「有一句話叫內循環，以前Art Basel所展示的作品、包括買家，很多都是從外面而來，香港不過是一個轉口站；現在因為疫情限制出遊的關係，本地的藏家似乎對香港的作品提升了興趣，變相支持多了香港的藝術家，我相信這個支持對於本土的創作人來說，是挺大的鼓勵。」

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