「北峽灣很短，短如一個猶豫」：讓人沉淪的兩本讀物，於周末閒暇單純的感受文字的觸感

「書中自有黃金屋、書中自有顏如玉」、「黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲」、「讀書破萬卷，下筆如有神」……以前常聽這些老掉牙的諺語，卻不太感受到讀書的樂趣。後來發現，讀書的樂趣不在於它是否名著，也不在於它拿了多少獎，更不在於你一定要從中學到東西，反而將包袱放下，單純的感受作者筆下的文字，有時也不需要讀懂，品品作者如何描繪一個細微的動作，一種心情，盡情、放鬆的去感受文字的可能性。為此，編者推薦兩本最近很喜歡的讀物，讓你周末閒暇，單純的感受文字的觸感。

#1《魚沒有腳》（Fish Have No Feet）

《魚沒有腳》（Fish Have No Feet）由冰島作家兼詩人Jón Kalman Stefánsson所寫，講述作家和出版商阿里因父親病重而回到從小成長的地方，在涉足舊地之際，回憶立馬湧現。故事跨越三代，有祖輩的愛情故事，有主角的父子關係，涵蓋青春、婚姻、工作，也有大自然的美和生命力的描繪。

有人說，這本書簡直就是一本詩集，金句多得讓人抄到手軟。編者還未看完，但不否認當中文字確實動人，同時還帶著一絲淒美。但這絲淒美不在於將故事寫得有多慘，反而從平淡的生活現況、心情轉變、細至環境、天氣、溫度中著手，就如故事背景設定在冰島最黑暗的地方——Keflavík，書中以荒蕪的熔岩、冷冽的風，以及不能捕魚的海來去形容這個最接近死亡的地方。如果簡略概括，這是一本探討甚麼是愛和怎麼去愛的書，但這份關於愛的描述，並沒有說教式的以深奧文字和道理去闡述，只有直白的文字和動人的形容，讓人愈讀愈沉淪。

初初看到書名時，心裏不由自主的想，「魚當然沒有腳」，而這也就延伸了「魚沒有腳，所以感受不到人能腳踏陸地的歡愉；人沒有腮，亦沒辦法享受暢遊水中的喜悅。」淡淡的闡述了這世上沒有真正意義上的感同身受，你不懂我，是因為你從來不是我。雖說書還沒看完，但三五句中，總能找到讓人細品的描述與形容，為此，下面挑選一些直白卻動人的句子作為分享，讓你感受文字的觸感。

「北峽灣很短，短如一個猶豫。」

「記憶是拖在我身後的沉重石頭。」

「生命始於文字，但死亡居於沉默。」

「世界上最痛苦的事情，一定是不曾盡力去愛。」

「渴望擁抱的理由很簡單，我們是人，而心臟是一塊敏感的肌肉。」

「魚沒有腳，所以感受不到人能腳踏陸地的歡愉；人沒有腮，亦沒辦法享受暢遊水中的喜悅。」