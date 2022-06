「北峽灣很短，短如一個猶豫」：讓人沉淪的兩本讀物，於周末閒暇單純的感受文字的觸感

《魚沒有腳》(Fish Have No Feet)由冰島作家兼詩人Jón Kalman Stefánsson所寫,講述作家和出版商阿里因父親病重而回到從小成長的地方,在涉足舊地之際,回憶立馬湧現。故事跨越三代,有祖輩的愛情故事,有主角的父子關係,涵蓋青春、婚姻、工作,也有大自然的美和生命力的描繪。

#1《魚沒有腳》(Fish Have No Feet)