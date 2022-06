一夫多妻、未成年性交、亂倫！Netflix熱播紀錄片《聽話的孩子：邪教的禱告與服從》揭開邪教日常！現實有時比戲劇更恐怖？

在美國德州西部的牧場住著這樣一群人:女人都穿著馬卡龍色系80年代的連身裙、法式編髮,臉上帶著標準的微笑,與孩童一邊嬉笑玩耍著,一邊唱著歌謠:「所有的女孩子聽好了,要溫順乖巧,溫順乖巧」。畫面看似是世外桃源,對其中不少人來說其實是人間煉獄。他們是摩門教會的分支—— FLDS(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints),這裡的人大多數生來就在教會中,他們不與外界往來,接收不到任何外界的資訊。FLDS告訴他們,他們是地球上唯一純淨的人——神的子民。

