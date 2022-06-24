一夫多妻、未成年性交、亂倫！Netflix熱播紀錄片《聽話的孩子：邪教的禱告與服從》揭開邪教日常！現實有時比戲劇更恐怖？

再懸疑的驚悚電影也比不上寫實的紀錄片來得恐怖，有時真實事件比編劇的創作來得更荒謬！近日這部有關邪教的Netflix紀錄片《聽話的孩子：邪教的禱告與服從》，揭開了一個現代邪教的真面目，劇情十分發人深省，這樣荒謬的觀念怎麼可能在現代社會發生？但卻是每天都真實地上演著。



Keep Sweet 乖乖聽話



在美國德州西部的牧場住著這樣一群人：女人都穿著馬卡龍色系80年代的連身裙、法式編髮，臉上帶著標準的微笑，與孩童一邊嬉笑玩耍著，一邊唱著歌謠：「所有的女孩子聽好了，要溫順乖巧，溫順乖巧」。畫面看似是世外桃源，對其中不少人來說其實是人間煉獄。他們是摩門教會的分支—— FLDS（Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints），這裡的人大多數生來就在教會中，他們不與外界往來，接收不到任何外界的資訊。FLDS告訴他們，他們是地球上唯一純淨的人——神的子民。



教會中有一名先知，他是上帝的「傳話者」，能知道所有人的願望、夢想及渴求，他也負責指定所有人的結婚對象。他會告訴教友們要「Keep Sweet」，即是要聽話，即使遇上不公、討厭的事情，仍然要控制自己的情緒，不能表現出憤怒及不滿，特別是對丈夫及父親。Keep Sweet的教條更被印在先知的鞋子及建築物上，提醒著大家無論如何都要聽話！不斷將FLDS的人洗腦，即使遇上如何難以接受的事，她們仍然要順從、不違抗。



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