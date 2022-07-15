新一代男神Austin Butler出演《貓王Elvis》：以情感聯繫及偵探精神，演活一代搖滾傳奇！他一出場連貓王的女兒都哭了！

說到一代搖滾傳奇貓王Elvis，相信許多人對他一身白色流蘇連身褲、手持結他的經典形象不陌生。但除此之外，他傳奇的人生事蹟及經典歌曲，在時間的洗禮下漸漸被淡忘。電影《貓王Elvis》即將在香港上映，帥氣男演員Austin Butler從聲音、神情及舞步，完美地重塑貓王形象，讓一代偶像繼續閃耀在大銀幕上。

誰是Austin Butler？

Austin Butler是童星出身，最初他只是被媽媽帶著陪哥哥去試鏡，怎知卻被製作人邀請一同參加，誤打誤撞晉身娛樂圈。之後他出演許多青年劇集及電影，包括《Hannah Montana》、《Sharpay's Fabulous Adventure》、《Zoey 101》等等。近年，他也在美劇《The Carrie Diaries》飾演男主角，更有機會與里安納度狄卡比奧、畢彼特合作，在《從前有個荷李活》中飾演一個配角。嶄露頭角，他靜靜等待自己突圍而出的機會……

在 Instagram 查看這則貼文 ELVIS（@elvismovie）分享的貼文

Austin Butler與知名歌手及演員Harry Styles一同參與《貓王Elvis》試鏡，原本媒體一致認為Harry Styles是最有機會取得角色的，怎知反倒是他等到了製作人的電話，而這齣電影就是他的轉捩點！他出演這套電影之後，還將與Timothée Chalamet一同出演《沙丘》續集。

下一頁：Austin Butler勝任貓王角色嗎？