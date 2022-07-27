ArtInvest：SuperRare開設實體畫廊推廣NFT藝術？從線上走到線下，是否代表NFT去到樽頸？傳統畫廊有空間有希望？

我們經常談論所謂區塊鏈、元宇宙以及NFT，是希望將所謂實體的東西變成虛擬，或者由線下轉成線上；但近期以NFT為主大的平台SuperRare在五月時於紐約曼哈頓開設了全球第一間以NFT marketplace為主的實體畫廊。其實以市場推廣的角度看，開設畫廊的原因很簡單，就是可以定期舉辦展覽和酒會，有助NFT的銷售；但實體畫廊的成本非常高昂，長遠而言是否一個推廣好方式？這是否代表NFT在發展上已經去到樽頸？是因為沒可為，唯有回到傳統？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Ashley Tosi

Video／Tim Ip, Ashley Tosi

Video Editing／Tim Ip

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