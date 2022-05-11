《Meta Nostalgia 香港那些年》：以科技重現昔日情懷，宛如倒帶回到舊香港的Art Theatre

NFT的崛起，讓藝術多了一種選擇性及可能性；同時，亦將元宇宙的無處不在表露無遺。繼Digital Art Fair後，在銅鑼灣鬧市中，另一個沉浸式的NFT藝術體驗展《Meta Nostalgia 香港那些年》即將開幕。

展覽佔地三層，以香港本地文化為靈感，取銅鑼灣的集體回憶為出發點，以科技重現昔日文化與情懷，嘗試帶觀者走進昔日香港這個老劇院，重溫過往點滴。展覽有不少香港標誌性但逐漸消失的霓虹燈牌，如「大丸」、「三越」、「總統商場」、「怡東酒店」、「碧麗宮戲院」、「金雀餐廳」等，這些代表昔日地標的霓虹燈裝置藝術出自本地混合多媒體藝術家關舒文之手。同場還有本地著名漫畫家林祥焜展出經典電影人物場景《古惑仔．細細粒》、本地知名新媒體藝術家朱力行（Henry Chu）的《在百德新街的愛侶，在時代門外再聚》等本地藝術家作品，以及港藉澳洲藝術家Sean Foley和Derry Ainsworth的一系列經典港式夜景NFT攝影等以不同媒介記錄瞬間點滴的作品。

除此之外，還有數件全新的大型裝置與沉浸式的藝術空間。當中包括出自黃宏達Victor Wong之手、以麻將為主題的沉浸式藝術空間《Meta Art Theatre》和光影及實體裝置空間《銅鑼灣避風塘》。黃宏達是金像獎創作人、電影特效導演，以及跨媒體創作人，涉獵不同媒介的他曾首創AI水墨，以大數據詮釋傳統水墨。展覽中的「今日放映」就宛如一個小戲院，向觀者展示他多部電影後製的效果，讓大家看見behind the sense。除此之外，有多年電影特效製作經驗的他，將此擅長手法運用於藝術中，結合影像與空間、甚或五感，向觀者呈現另一面向的感官體驗。

展覽還有很多不同的展品與《Meta Nostalgia 香港那些年》由本地藝術科技初創團隊Artistsverse、豐泰地產投資和vfxNova共同策劃，邀請9個參展藝術單位，展出一系列以數碼藝術、紙本藝術、裝置藝術等不同媒介的作品，與觀者一同探索藝術與NFT的多面向。

Meta Nostalgia 香港那些年

日期：即日起至5月31日

地點：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 G07地鋪

門票：$200（成人）；$120（12歲以下兒童）

開放時間：11am-8pm（周一至日）

查詢：Artistsverse （https://artistsverse.io/）