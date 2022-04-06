ArtInvest：速睇Art Basel和UBS最新藝術市場報告！全球藝術交易市場分佈誰領先？戰後及當代藝術佔主導地位？NFT市場不容小覷！

藝術市場和其他市場一樣，都會有不同機構提供市場數據讓行內人士參考。最近，Art Basel公佈了《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》，從全球藝術市場、經銷商、買家、拍賣行到藏家等方面，釋出相關數據，總結過去一年的市場動向。從這些動向中，其實可看到藝術市場未來的一個方向。報告有很多都是市場預期之中，以下就一一和大家分享整份報告一些重要資訊，如果你想了解過去一年或者未來的藝術市場動向，這是不錯的參考。

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

Readmore：

An Art Basel & UBS Report：The Art Market 2022

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li