大劉調侃說「不懂藝術，隨興趣愛好買」，卻被評為世界頂級收藏家！劉鑾雄於蘇富比上拍八件中國珍瓷，估價$1.5億！

在收藏界，劉鑾雄的名字一定不陌生。大劉自27歲起涉足收藏，至今已有四十餘年，而他初次參與拍賣時所取的拍賣圖錄依保存至今。他的收藏範圍也相當廣，有紅酒、珠寶、古董瓷器、古董傢俬和藝術品，藝術品又包含了畫作和雕塑等⋯⋯藏品多到數不勝數，總額更逾200億。

雖然大劉自我調侃說「不懂藝術，隨興趣愛好買」，但獨特的眼光和「敢買」讓他在收藏界名聲大噪，甚至被《Art News》評為世界頂級收藏家。2006年，他以1.3億港幣購入Andy Warhol的一幅巨型的毛澤東畫像：《毛》（Mao），在當時，這個價錢創下了Andy Warhol於世界的最高成交紀錄。同年，大劉再出手，以大約4300港幣購入David Hockney的《The Splash》。這幅畫作在2020年於倫敦蘇富比拍賣，以2.3億港幣出售，持畫十四年，翻了8倍。

除了西畫，大劉對中國古董與瓷器同樣感興趣。2010年的佳士得拍賣，大劉以大約1.2億港幣購藏一對「清雍正御制掐絲琺瑯雙鶴香爐」，作為母親的壽禮。這件古董曾為英國「放山居」舊藏，這次拍賣成交價也創下了掐絲琺瑯的世界拍賣紀錄。兩年後，他於蘇富比相中了一個「北宋汝窯天青釉葵花洗」，最後以2億9千萬港幣拍下，在次創下中國瓷器世界拍賣紀錄。

多年來，在拍賣界能頻頻看見他的「身影」。不過最近，他的藏品從佳釀到名畫，一一出現於拍賣行進行拍賣。近期，有八件珍藏的中國珍瓷即將於蘇富比進行拍賣，這場「皇苑蘊珍—劉鑾雄藏御瓷萃珍」專拍將於四月尾舉辦。

八件珍藏為數雖然不多，但總估值已達1.5億港元，其中有不少都是珍藏數十年，難得一見。當中其以「明永樂 青花夔龍紋罐」最為矚目，蘇富比亞洲區主席仇國仕以「妙繪二獸相互逐追，筆觸靈動，鈷藍濃艷，當屬明初臻絕之作，他例無尋，或為孤品。」來形容這件拍品，拍品來源於香港蘇富比1989年5曰16日的拍賣上，今次單是估價，已經在港幣45,000,000 - 65,000,000。

此外，還有其餘七件拍品，如「明宣德 青花番蓮紋小盤 《大明宣德年製》款」、「明成化 青花雙龍趕珠紋盤 《大明成化年製》款」、「明永樂 甜白釉暗花纏枝蓮八吉祥紋僧帽壺」、「清雍正 粉彩過枝福壽雙全紋大盤 《大清雍正年製》款」、「明弘治 黃地青花折枝槴子花果紋盤 《大明弘治年製》款」、「清雍正 珊瑚紅地五彩折枝花卉紋淺盌一對 《雍正御製》款」、「清乾隆 釉裏紅螭龍靈芝葫蘆瓶 《大清乾隆年製》款」，每件都珍藏多年，有興趣可以到訪蘇富比網站瀏覽詳情，或留意拍資訊，看看今次又會不會創下新高。

查詢：皇苑蘊珍 — 劉鑾雄藏御瓷萃珍



拍賣時間：2022年4月29日｜上午10時