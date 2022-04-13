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13/04/2022

ArtInvest：全屋都是藝術品？從4億降到2億歐羅，為何Villa Aurora仍然流拍？跟藝術家直接購藏，有較大盈利空間？

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　　好多人都抗拒將藝術品送往拍賣，又或者拍賣行本身會努力將流拍的證據消失，為甚麼？因為最怕以下情況出現：當全世界都知你的作品沒人要，知道現在出價等於摸頂，明知未來有機會以更低價購藏，藏家自然不會出手，結果就會不斷流拍。

 

　　藝術品市場有時像香港地產市場，買賣時候絕對不能「禽禽青」、操之過急。如果表現到一秒鐘等錢用的表情，對於資深的買家而言，就是一個可以劏賣家一頸血的訊號。

 

　　現時科技進步，藝術家幾乎都能透過互網站或是社交媒體接觸到，到底直接跟藝術家購藏，是否有較大盈利空間？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

 

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