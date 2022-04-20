ArtInvest：為甚麼亞洲藏家喜歡找拍賣行做鑑定？若鑑定出錯，能否透過法律途徑索償？

為甚麼亞洲藏家喜歡找拍賣行做鑑定和估值？其中一個很大的原因是因為亞洲地區比較少人做鑑定和估價，再者拍賣行其實第一信譽高，第二比較出名，第三比較容易接觸，所以收藏家很自然地傾向找拍賣行。若果不找拍賣行，還有甚麼途徑可為藝術品做鑑定？今次除了分享關於鑑定藝術品的途徑外，不如從2015年的一個案件Thwaytes v Sotheby’s中，看看若鑑定出錯，能否透過法律途徑索償？結果出人意表！

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

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