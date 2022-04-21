佳士得春拍預展：Andy Warhol《槍擊瑪麗蓮》、梵高《阿爾皮勒附近的田野》到港！

佳士得香港及佳士得紐約的春拍將於五月進行，同期還有Art Basel，可想而知該有多熱鬧。不過最讓編者期待的是每次春拍前的巡迴預展，總能一睹那些不在香港拍賣的難得一見藝術品。



佳士得多幅春拍作品正在進行巡展，已於日前到達香港，包括即將於紐約拍賣的Andy Warhol的鉅作《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》、充滿感染力的梵高《阿爾皮勒附近的田野》以及散發愜意感的莫奈《睡蓮》、《秋天埃普特上的楊樹》及《夕陽下的國會大樓》等一系列現當代及古典藝術作品，為沉悶的疫情，點綴一番！



先看看《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》，這幅作品必定是今年拍場上的焦點之一！回看Andy Warhol一生，一共創作了五幅《槍擊瑪麗蓮》，不同之處在於分別使用了五種不同的顏色，包括正在展出的鼠尾草藍，還有綠松色、淺藍、紅色及橙色，至於作品為何命名為「槍擊」瑪麗蓮，其實背後源於一個關於語義上的小誤會的故事。事源行為藝術家Dorothy Podber在拜訪Andy Warhol的工作室，碰巧看見在旁的作品，於是便問Andy Warhol是否可以「shoot them」，Andy Warhol以為是拍攝，便隨口答應，誰知道Dorothy拿出手槍，在瑪麗蓮夢露頭中開了一槍，才得名為《槍擊瑪麗蓮》。作品估價2億美金，約莫為15億港元。若落錘成交，將成為拍賣史上第二幅最貴作品，僅次於2017年，以4.5億美金拍出的達文西《救世主》。

除了Andy Warhol，於佳士得紐約二十世紀藝術晚間拍賣的焦點就有梵高的《阿爾皮勒附近的田野》。梵高於1990年逝去，生前一年，他來到創作聖雷米小鎮，創作畫作逾百幅。聖雷米附近的花草、大樹、田野等大自然風景成了他的靈感來源，多幅為人熟知的作品誕生於世，如《星夜》、《夜晚露天咖啡座》、《鳶尾花》、《向日葵》等。《阿爾皮勒附近的田野》同樣創作於1889年，也是他入住了聖雷米療養院的同一年。畫中的田野遼闊開明，明亮的檸檬黃天空下是一顆乾涸的巨樹，在綠草茵茵，夾雜著絲絲金黃麥田中張牙舞爪，透過鮮明的筆觸，散發出一種生命的活力與澎拜。







紐約精選拍品預展設於H Queen 9樓，同場還有不少焦點作品，如巴斯奇亞的《藝術家自畫像：年輕的流浪者》、奈良美智十分貼合現時社會的《願世界和平》、畢加索的《畫框中的男子半身像》等；另一邊廂，在歷山大廈的佳士得藝廊則展出古典精選拍品，包括難得一見的米開朗基羅素描《男子裸體與人物素描》及一系列愛蘭娜珍藏的意大利古典大師畫作、雕塑及古董。

不過讓編者久久不能移步的，要數在H Queen 展出的安妮·巴斯一系列珍藏藝術品，包括羅斯科的兩幅相映成趣的色塊畫作，德加的畫作《繫鞋帶的舞者》與雕塑作品《14歲的小舞者》。除此之外，還有原本擺放在安妮·巴斯飯廳裡的三幅莫奈作品——《睡蓮》、《秋天埃普特上的楊樹》及《夕陽下的國會大樓》均散發著一種淡淡然的幸福感。雖然三幅作品的尺寸不算太大，特別是《睡蓮》，約莫93.8 x 89.3 cm，但夢幻般的色彩和細膩的筆觸，足以將愜意表露無遺，將你不自覺吸引到畫前。欣賞完莫奈，在轉角處還有一幅巴爾蒂斯BALTHUS的《窗邊的女孩》。畫面中，女孩悠然的趴在窗邊，而窗外是綠意楊然的景緻，或許還伴著鳥鳴聲，只見她小腳靠在椅子上，隨意又舒適的享受著當下一刻，而這一刻就仿如我們現時所需要的。

紐約精選拍品預展

中環皇后大道中 80 號 H Queen's 9 樓

古典藝術精選拍品預展

中環遮打道 18 號歷山大廈 22 樓佳士得藝廊

查詢：Christie's